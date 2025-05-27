Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış - Son Dakika
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Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış

Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel\'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
27.05.2025 23:02
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Volkan Konak'ın vefatına yönelik sözleriyle tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bir kez daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Daha önce Özel'in, "Ağzını yırtarız" açıklamasına, "Posta örgütünün posta güvercini. Sana tokadı ben atacağım, bekle" yanıtını veren Mehmetalioğlu, son olarak, "Geç kaldım, benden önce reis tokatlamış" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 31 Mart gecesi sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Çatalca Müftüsü, bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
Volkan Konak

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ, İKİ AYRI DAVADA 9 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Söz konusu paylaşımın ardından Mehmetalioğlu'na tepkiler yükselmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçerek idari soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'görevini kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından ceza soruşturması başlattığını duyurmuştu. Ahmet Mehmetalioğlu hakkında açılan iki ayrı dava kapsamında toplamda 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski Çatalca Müftüsü, bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
Eski Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu

ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir miting konuşmasında müftünün sözlerini hatırlatarak, "Bir sanatçının arkasından 'geberdi' diyen zihniyet, bu toprakların inancına, ahlakına da hakaret etmektedir. Bu dil Diyanet'e yakışmaz, bu kişi o koltukta bir saniye bile oturmamalı" şeklinde konuşmuştu. Özel, eski müftüyü son olarak Pendik'te düzenlenen mitingde eleştirerek, "O eski müftüye söylüyorum; senin arkanda duramadılar. Ölünün arkasından iyi konuşmak öğütlenirken tam tersini yaptın, küfrettin. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Her camide varız. Terbiyesizlik yaparsan gelir orada ağzını yırtarız" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Çatalca Müftüsü, bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış

"SANA TOKADI BEN ATACAĞIM, BEKLE" DEMİŞTİ

Özel'in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. 'Posta örgütünün posta güvercini'. Sana tokadı ben atacağım, bekle" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Çatalca Müftüsü, bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış

BİR KEZ DAHA ÖZEL'İ HEDEF ALDI: GEÇ KALDIM, BENDEN ÖNCE REİS TOKATLAMIŞ

Son olarak, Mehmetalioğlu'ndan Özel'i hedef alan bir paylaşım daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Özgür Özel'e ithafen yaptığı, "Ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok ve boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik duruma düşürüyor. Ne dünyadan ne Türkiye'den haberi var. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten bıktık o her gün yenisini eklemekten bıkmadı. O dost bildiklerimiz nedir bu işin aslı diye soruyor, o da şok oluyor fakat daha sonra o da bakıyorum ki önüne ufak tablo koymuş, cevap veriyor. Ülkesini birilerine şikayet etmesini ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin gibi şekilden şekille girmesini taassup ile seyrediyoruz. İngiliz muhipler cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz sayın Özel'in titreyip kendine gelmesidir" konuşmasını video ile alıntılayan eski müftü, "Geç kaldım, benden önce reis tokatlamış" paylaşımını yaptı.

Eski Çatalca Müftüsü, bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ömer özdaş:
    bir din adamının bu pomiliklere girmemesi lazım 0 0 Yanıtla
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