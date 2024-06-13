Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

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Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için aracına binen 31 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak katletti. Osman Nuri K.'nin, kızını ve torununu, eşiyle ayrılma döneminde yaşanan sorunlardan dolayı kin beslediği için öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen cinayet zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

13.06.2024 14:54
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Eskişehir'de kızını ve torununu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak katleden cinayet zanlısı Osman Nuri K.'nin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman Nuri K.'nin, kızını ve torununu, eşiyle ayrılma döneminde yaşanan sorunlardan dolayı kin beslediği için öldürdüğü öğrenildi.

Olay, bu sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana geldi. Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

7 YAŞINDAKİ ALP KENDİSİNİ VURAN DEDESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran olayın, Osman Nuri K.'nin eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı meydana geldiği öğrenildi. Osman Nuri K.'nin, boşandığı dönemde eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında yaklaşık 1 ay kalmasından dolayı, Merve Karabaş'a düşmanlık beslediği ve cinayeti bundan dolayı işlediği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir\'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı - Son Dakika

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