 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de ölü bulunan kadının katili yakalandı: Her şeyi itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de ölü bulunan kadının katili yakalandı: Her şeyi itiraf etti

Eskişehir'de evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan 72 yaşındaki kadını darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan hasta nakil ambulansı şoförü Murat U., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, evden altın çalmak amacıyla eve girdiği ve cinayeti işlediği öğrenildi.

23.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:39
Abone Ol

Eskişehir'de eşi ve oğlu tarafından evindeölü olarak bulunan 72 yaşındaki Safinaz A.'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Kadını darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı şoförü Murat U. yakalanırken cinayeti Safinaz A.'nın eşinden evde altın olduğunu öğrenmesi sonucu işlediği öğrenildi.

Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz A., dün akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BOYNUNUN KIRILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.'nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.'nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

KADININ EŞİNDEN ALTINLARI ÖĞRENMİŞ

Ekiplerin çalışması sonucu, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek Safinaz A.'nın evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği belirlendi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Murat U. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirilirken, şüphelinin kereste fabrikasında çalışan Safinaz A.'nın eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve kar maskesiyle ve eldivenle eve giren Murat U.'nun, Safinaz A.'nın kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli Murat U., emniyetteki işlemlerinin ardından ambulans personeli kıyafetinin üzerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.


Eskişehir'de evde ölü bulunan kadının katili yakalandı: Altınları duyunca harekete geçmiş!
Eskişehir\'de ölü bulunan kadının katili yakalandı: Her şeyi itiraf etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Memleketin hali ambulans şoförü hesapta hayat kurtaracak neyse 5bilemefin 6 yıl yatar denetimi serbestlik ile çıkar ambulans şoförü olarak dewam eder yaşasın adalet yaşasın demokrasi yaşasın insan hakları emeği geçen tüm hukukçuların geçmişleri yad edilir Yanıtla 1 51

Eskişehir, Hırsızlık, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de ölü bulunan kadının katili yakalandı: Her şeyi itiraf etti - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:57:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de ölü bulunan kadının katili yakalandı: Her şeyi itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement