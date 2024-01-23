Eskişehir\'de ölü bulunan kadının katili yakalandı: Her şeyi itiraf etti

Eskişehir'de eşi ve oğlu tarafından evindeölü olarak bulunan 72 yaşındaki Safinaz A.'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Kadını darp ederek öldüren hasta nakil ambulansı şoförü Murat U. yakalanırken cinayeti Safinaz A.'nın eşinden evde altın olduğunu öğrenmesi sonucu işlediği öğrenildi.

Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz A., dün akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BOYNUNUN KIRILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.'nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.'nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

KADININ EŞİNDEN ALTINLARI ÖĞRENMİŞ

Ekiplerin çalışması sonucu, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek Safinaz A.'nın evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği belirlendi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Murat U. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirilirken, şüphelinin kereste fabrikasında çalışan Safinaz A.'nın eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve kar maskesiyle ve eldivenle eve giren Murat U.'nun, Safinaz A.'nın kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli Murat U., emniyetteki işlemlerinin ardından ambulans personeli kıyafetinin üzerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.



