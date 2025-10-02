Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
02.10.2025 22:04
Eskişehir\'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Eskişehir'de AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracının karıştığı kazada 1 kişi öldü.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da içinde bulunduğu makam aracı ölümlü kazaya karıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYŞEN GÜRCAN'IN MAKAM ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ

Kaza, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı, N.O. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 70 yaşındaki Canan Oruç hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.O. ile Milletvekili Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ise yaralandı.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralı N.O. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcı incelemesinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da kaza mahallinde incelemede bulundu.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Kazaya karışan her iki araç da hurdaya döndü. Araçlar, yaşanan çarpışmanın etkisiyle kazanın gerçekleştiği kavşaktan yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. N.O. idaresindeki otomobil ise adeta demir yığınına döndü. Kaza yeri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı
AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
