Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gence hayatlarının şokunu yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gence hayatlarının şokunu yaşattı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de ön tekeri kaldırarak trafikte seyreden ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğunu fark eden sivil polis, sürücü ve 2 arkadaşının anahtarlarını bir anda toplayıp toplamda 53 bin TL ceza yazdı.

28.01.2025 10:06  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda 3 motosikletli gezintiye çıktı. Gruptan biri motosikletini ön tekerini kaldırarak caddede uzun süre tek teker üzerinde ilerleyip zaman zaman makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Yaptığı tehlikeli hareketlerden sonra grup, kırmızı ışıkta durdu.

O sırada gruba vatandaş gibi yanaşan sivil polis, hiçbir şey söylemeden 3 motosikletin motorunu durdurup anahtarları topladı. Polisin sivil vatandaş olduğunu düşünen motosikletli grup belli bir süre şaştı kaldı. Yaşananlar, grupta motosiklet kullanan Salih Kızıl'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gece hayatlarının şokunu yaşattı

53 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Daha sonra sivil polis tarafından 3'lü motosiklet grubundan 2 kişiye tek tekerle trafikte ilerlemekten, plakasız motosiklet ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 53 bin TL para cezası kesildi. Öte yandan tek tekerle trafikte seyreden motosiklet kullanıcısına, yakın tarihte benzer konudan cezai işlem uygulandığı, şahsın oyun konsolunu satarak cezayı ödeyeceği öğrenildi.

Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gece hayatlarının şokunu yaşattı

"IŞIKLARDA DURDUĞUMUZDA BİZİ PAKETLEDİLER"

Ceza kesilen grupta motosiklet kullanan 21 yaşındaki Salih Kızıl, yaşananları anlattı. Trafikte yaptıklarının yanlış olduğuna değinen Kızıl, "Biz bulvar tarafında arkadaşlarımızla birlikte geziyorduk. Arkadaşımı video çektim, o da motorun önünü kaldırdı. Arkamızdan sivil polis bizi takip etmiş. Işıklarda durduğumuzda bizi paketlediler. Polis arabasındaki ışıkları kapatmışlar, polis de yeleğini çıkarmış. Sivil vatandaş gibi arkamızdan dolaşıp önümüze gelerek anahtarlarımızı teker teker aldı. Arkadaşımın plakası olmadığı için ilk onun anahtarı alındı. O an çok şaşırdık bir şey söyleyemedik, donduk kaldık. Polisi sivil vatandaş sandığım için 'Ne oluyor abi?' dedim. Polis, bir şey demeden direkt anahtarları aldı. Ön kaldıran arkadaşımın ehliyeti yok. Arkadaşım; hızlı gitti, makas attı, aynası yok, abartı egzoz dahil hepsinden 40 bin civarı para cezası yedi. Diğer arkadaşım da ayna ve makastan dolayı 13 bin lira para cezası yedi. Buradan diğer motor kullanan insanlara dikkatli ve sakin kullanmalarını söylüyorum. Arkadaşım olaydan sonra pişman oldu ve tekrar yapmama kararı aldı. Ben dikkat ediyorum, öyle şeyler yapmıyorum" dedi.

Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gence hayatlarının şokunu yaşattı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Polis, Ceza, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gence hayatlarının şokunu yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Özgür Kaya CB Elit:
    kanunlar herkese işler ise herkes ayağını denk alır hiçkimse bir başkasının canını tehlikeye atamaz kendi canını dahi tehlikeye atmaması lazım. 51 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hatasını anlamış ne mutlu belki yarın hayatına mâl olacaktı herşeyde bir hayır vardır diye atalarımız boşuna söylemamiş 34 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Az bile yazmışlar, ya başkasına zarar vermiş olsaydı 25 0 Yanıtla
  • null:
    üç sinek öleçekti,kimsenin umurunda bile olmayacaktı,yazık.. 11 4 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    GENELEVDE ÇALIŞAN EMEKÇİ ÇOCUĞU OLMAK İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETMİŞ VE BAŞARMIŞ TEBRİKLER ÖZGÜR RUHLU GENÇLER 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaş gibi yanaşan sivil polis, 3 motosikletli gence hayatlarının şokunu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.