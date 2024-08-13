Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış - Son Dakika
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Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış

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Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki saldırganla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Maskeli ve baltalı saldırganın olay esnasında Nazileri temsil eden ''gamalı haç'' baskılı tişört giydiği öğrenildi. Ayrıca sosyal medyaya düşen görüntülere göre şahsın oluşturduğu el kitapçığında Yeni Zelanda'da 2019 yılındaki cami saldırısında Müslümanları öldüren şahıs için ''Günümüzün Azizleri'' dediği, asıl hedefinin TKP binasına saldırmak olduğunu yazdığı görüldü.

13.08.2024 00:49  Güncelleme: 01:23
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki saldırganın olay esnasında üzerinde Nazileri temsil eden "gamalı haç" baskılı tişört olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın daha önce hazırladığı el kitapçığında Yeni Zelanda'da 2019 yılındaki cami saldırısında Müslümanları öldüren şahıstan "Günümüzün Azizleri" diye bahsettiği ortaya çıktı. Saldırganın asıl hedefinin ise TKP binası olduğu el kitapçığındaki dikkat çeken bir diğer bilgi olarak yer aldı.

MASKELİ SALDIRGAN 5 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Eskişehir'deki saldırıda 'Nazi' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Eskişehir'deki saldırıda 'Nazi' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış

"GAMALI HAÇ" BASKILI TİŞÖRT GİYDİ

Saldırganın olay esnasında giydiği tişört de dikkat çekti. Şahsın üzerindeki tişörtte Nazileri temsil eden "gamalı haç" baskısının yer aldığı görüldü.

Eskişehir'deki saldırıda 'Nazi' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış

MÜSLÜMANLARI ÖLDÜREN KATİL İÇİN "GÜNÜMÜZÜN AZİZLERİ" DEMİŞ

Öte yandan saldırganla ilgili sosyal medyaya çarpıcı bir görüntü düştü. Saldırganın kendince bir el kitapçığı oluşturduğu, bu kitapçıkta 2019 yılında Yeni Zelanda'daki cami saldırısında Müslümanları öldüren Brenton Tarrant için "Günümüzün Azizleri" dediği görüldü.

Eskişehir'deki saldırıda 'Nazi' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış

ASIL HEDEFİ TKP BİNASIYDI

Ayrıca saldırganın asıl planına da bu el kitapçığında yer verdiği görüldü. Saldırganın plan notunda şu ifadeler yer aldı: "Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım."

Eskişehir'deki saldırıda 'Nazi' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
Eskişehir\'deki saldırıda \'\'Nazi\'\' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış

Yeni Zelanda, Eskişehir, Cami, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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  • taha albayrak: z kusagi iste daha bu iyi gunlerimiz neler gorucez neler 3 0 Yanıtla

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