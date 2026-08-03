Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu

Etimesgut Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, belediye ve iştiraki Etimkent Yapı Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin ayrıntılar, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyetteki ifadesinde yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadede Beşikçioğlu'na, Sayıştay kararları ile soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarındaki kamu zararı tespitleri soruldu. Soruşturma dosyasındaki raporlara göre Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce, ilçede yaşayan engelli, hasta, bakıma muhtaç ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara yönelik kişisel bakım malzemesi alımı gerçekleştirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ÜRÜNLER TESLİM EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLEREK ÖDEME YAPILDI

Belediyenin deposunda 7 Ağustos 2025'te yapılan fiziki sayımda 10 bin pudrasız eldiven, 10 bin maske, 10 bin galoş, 10 bin tek kullanımlık önlük ve 40 litre dezenfektanın teslim edilmediğinin belirlendiği kaydedildi. Raporda söz konusu ürünlerin teslim edilmiş gibi gösterilerek ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Malzemelerin piyasa rayiçleriyle belediyeye kesilen faturaların karşılaştırıldığı raporda ürünlerin yaklaşık 10 ila 15 kat daha yüksek bedelle alındığı ve 812 bin 825 lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Sahte bir piyasa araştırması görevlendirme belgesi oluşturulduğu öne sürülen raporda, başka bir hizmet alımına ait doğrulama kodu ve adresinin kişisel bakım malzemesi alımında kullanıldığı belirtildi. Alınması gereken ürünlerin teslim edilmediği halde alınmış gibi kabul edildiği, bazı belgelerdeki imzaların farklı olduğu ve taşınır işlem fişlerinin gerçeğe aykırı düzenlendiği iddialarına yer verildi.

ÖDEMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HESAPLARINA AKTARILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinde, belediyeden yüklenici firma hesabına gönderilen paranın bir bölümünün firma yetkilisinin eşine, buradan belediye çalışanı Rıza Emrah Altınok'a, ardından da belediye personeli Serkan Kozan'a aktarıldığının belirlendiği kaydedildi.

İfade tutanağında belediye iştiraki Etimkent Yapı Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de mükerrer ödeme yoluyla zarara uğratıldığı iddiası yer aldı. Raporda, ekmek alım ve dağıtım ihalesine ilişkin damga vergisi bedeli olarak şirket kasasından bir personele 22 Ocak 2025'te 159 bin 476 lira 50 kuruş, 24 Ocak 2025'te ise 63 bin 134 lira olmak üzere toplam 222 bin 610 lira 50 kuruş nakit ödeme yapıldığı belirtildi.

Söz konusu paranın belediye hesaplarına yatırılmadığı, damga vergisi bedelinin daha sonra şirketin hak edişinden yeniden kesildiği ve bu nedenle Etimkent'in 222 bin 610 lira 50 kuruş zarara uğratıldığı öne sürüldü.

"TARAFIMA HERHANGİ BİR SUÇLAMADA BULUNULMAMIŞTIR"

Beşikçioğlu, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, ihalelere katılan şirketleri tanımadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu materyallerde benim hakkımda ya da benim adımın olduğu herhangi bir belge yoktur. Yukarıda detaylı açıkladığım üzere ihaleye giren şirketleri tanımam aramda herhangi bir bağda yoktur. Görev ve yetki alımda ihale teknik ve şartname hazırla yoktur. Bu husus Sayıştay raporlarında anlaşılacağı üzere tarafıma herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır. Ayrıca Serkan Kozan isimli şahsın dijitallerinde çıkan görüntülerde ben belediye başkanı olmadan önce ki tarihlerde de mutemet, piyasa araştırması işlemleri yaptığı gözükmektedir."

Beşikçioğlu, Serkan Kozan hakkında belediye tarafından daha önce inceleme başlatıldığını, yemekhane ücretlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

"SUÇLAMALAR MADDİ DELİLLERLE DESTEKLENMEMİŞTİR"

İfadesinin sonunda kamu zararı iddialarına ilişkin sorumluluğunun bulunmadığını savunan Beşikçioğlu, "Yukarıda samimi olarak beyanlarda bulundum. Tarafıma okunan Sayıştay raporlarında suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikler Serkan Kozan'ın bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve Savcılık makamı incelemeler yapmış şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlamada yöneltmemişlerdir. Yine tarafıma okumuş olduğunuz ses kayıtları, içerikleri incelendiğinde şahsıma ait bir konuşma bulunmadığı gibi konuşma içeriklerinde de iddia olunduğu gibi bir suç unsuru bulunmamaktadır" ifadelerinde bulundu.

"MAL VARLIĞIM, TİCARİ FAALİYETLERİM VE MİRAS YOLUYLA EDİNDİĞİM MAL VARLIĞIDIR"

Beşikçioğlu, "Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığının Belediye Başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut, suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir" ifadelerini kullandı.

"İMAR MÜDÜRÜ SERPİL ZENGİN, RUHSAT KARŞILIĞI OLARAK 5-6 MİLYON ZİKREDEREK RÜŞVET İSTEDİ"

Tutanakta şikayet ifadesi yer alan müşteki F.K. 12 yıldır Etimesgut'ta müteahhitlik yaptığını ifade ederek, "Etimesgut Belediyesi'nde imar ve ruhsat kapsamında şahit olduğum ve bizzat yaşadığım hususları anlatmak istiyorum. Şu an halihazırda Bağlıca bölgesinde Zirve Caddesi üzerinde 34 villalık Ankara'nın en büyük villa konsept projesini yapıyorum. Bu projeye Haziran 2024'te başladım. Ancak ruhsatını hemen alamadım. Ruhsat işlemleri için belediyeye müracaatta bulunduktan sonra imar Müdürü Serpil Zengin beni cep telefonum üzerinden arayarak belediyeye davet etti. Kendisi ile odasında birebirde yaptığım görüşmede açıkça benden ruhsat karşılığı olarak 5 milyon-6 milyon lira para zikrederek rüşvet istedi. Ben kendisine karşı çıktım. Tartıştıktan sonra odasından ayrıldım. Akabinde beni Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu Whatsapp üzerinden aradı. Ancak ben meşgule atarak Mutlu Kerimoğlu'nu normal GSM hattım üzerinden aradım. Mutlu Kerimoğlu beni odasına davet etti. Benden ruhsat işi için açıkça 4.000.000 TL rüşvet istedi. O zamanki şartlara göre bu paranın miktarı çok yüksek bir meblağdır. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ben kabul etmedim" dedi.