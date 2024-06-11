Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan 'sarı poşet' detayından yakalandı - Son Dakika
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Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan 'sarı poşet' detayından yakalandı

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Bursa'da, evinde çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 170 bin lirasını bankta unutan Meryem H.'nin parası, 'sarı poşet' detayıyla bulundu. Polis, çantayı bir sarı poşetin içerisinde boş buldu ve kamera görüntülerinden Ghalia J.'yi tespit etti. Ghalia J., çantadan aldığı paranın bir kısmını dövize yatırdığını ve altın kolye aldığını itiraf etti. 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen Ghalia J., ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

11.06.2024 13:56
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Bursa'da, içinde 170 bin lira bulunan çantasını bankta unutan kadının parası polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu. Parayla birlikte yakalanan şüpheli, paranın bir kısmını dövize yatırdığını ve altın kolye aldığını itiraf etti.Adliyeye sevk edilen Ghalia J., ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

ÇALINMASINDAN KORKTUĞU 170 BİN LİRAYI BANKTA UNUTTU

Olay, 2 Haziran'da Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Birikimi olan 170 bin lirayı, "Çalınır" endişesiyle evinde bırakmayıp, yanında taşıyan Meryem H., Cazibe Merkezi'ne gitti. Burada bir süre bankta oturan Meryem H., çantasını unutarak ayrıldı.

Evde çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti! Para sarı poşet detayıyla bulundu

POLİS ÇANTAYI İÇİ BOŞ ŞEKİLDE BULDU

Çantasının yanında olmadığını anlayınca koşarak oturduğu yere giden Suriye uyruklu kadın, çantayı bulamayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çantayı olay yerinin yakınında sarı poşet içinde, içi boş şekilde buldu.

"SARI POŞET" TAŞIYAN HERKES TEK TEK İNCELENDİ

Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelenleri araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerinden 41 yaşındaki Ghalia J.'nin sarı poşet ile gelip, yanında poşet olmadan ayrıldığını tespit etti. Polis, kimliğini tespit ettikleri kadın şüpheliyi yakaladı.

Evde çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti! Para sarı poşet detayıyla bulundu

PARAYLA DÖVİZ VE ALTIN KOLYE ALMIŞ

Sorgulamasında suçunu kabul eden Ghalia J., Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım dedi. Polisteki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan \'sarı poşet\' detayından yakalandı
Kaynak: DHA

Ev hapsi, Bursa, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan 'sarı poşet' detayından yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferhat Ayhan: adalete bak parayi cal tutuksuz yargilan :) 45 4 Yanıtla
  • Gokhan Ozcan: serbest bırakılması çok güzel, bırakın herkes istediği gibi yaşasın 33 5 Yanıtla
  • Beyza Beyzade: çalmıyor ki bulmuş devir öyle hale geldiki yazık herşeye ikisinede geçmiş olsun 16 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Ceza almamış ise ,para çalınmamış ,el değiştirmiş :)))) 15 0 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: çalıntımı ?buluntumu? 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan 'sarı poşet' detayından yakalandı - Son Dakika
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