Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı - Son Dakika
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

14.08.2025 14:25
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara'da saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandılar. 35 kez 876 yıl 6 aya kadar hapis cezaları istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. Davacı tarafın avukatlarından olan Rezan Epözdemir ise tutuklandığı için duruşmaya katılamadı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Davaya ilişkin yürütülen soruşturmada firari 2 sanık düzenlenen operasyonla yakalandı.

FİRARİ SANIKLAR YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Sincan ilçesinde bir villada kaldığı belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından bugün yapılan açıklama ile 703 gündür aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır" denildi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari sanıklar Kervancıoğlu ile Pekel yakalanarak Kahramanmaraş'a getirildi. Sanıklar ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Kervancıoğlu ile Pekel, Kahramanmaraş Adliyesi'ne getirildikten kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkarıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma devam ediyor.

REZAN EPÖZDEMİR AYRINTISI

Davacı tarafın avukatlarından biri ise Rezan Epözdemir'di. Epözdemir "rüşvet" ve "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandığı için duruşmaya katılamadı.

NE OLMUŞTU?

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın enkazında 35 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında, avukat Ahmet Can ve Nesibe Zabun çifti ile 6 aylık bebekleri Asude de bulunuyordu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında; 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı

Öte yandan; Başsavcılık, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan ve binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastanesi'nde yapılan tadilatlara onay veren Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açmıştı.

İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurt dışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.

