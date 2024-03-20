Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı - Son Dakika
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Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı

Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.

20.03.2024 15:58
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Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı. Karar üzerine yetki, fahri trafik müfettişlerinin kullandığı uygulamadan da çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Fahri Trafik Müfettişlerinin uyguladığı park cezaları geniş çapta tartışma oluşturdu, hatta protestolara sebep oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu.
"Bu yetkinin askıya alınmasına karşılar"
Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, "Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak. Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı - Son Dakika

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