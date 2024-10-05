FATİH'te Çift Cinayet: Kanlı Olay

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FATİH'te, mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), sevgilisi İkbal Uzuner(19) ile birlikte Edirnekapı 'da surlara çıktı. Çelik bir süre sonra Uzuner'e bıçakla saldırıp öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan 'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE EYÜPSULTAN'DA EVDE ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

ÖLDÜRÜLEN İKİ KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin, Eyüpsultan'da ve Edirnekapı surlarında yaptığı incelemelerin ardından İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.