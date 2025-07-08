Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı

Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
08.07.2025 10:45
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Sosyal medyada oryantal dans videolarıyla tanınan İtalyan asıllı fenomen Linda Martino, Mısır'da 'baştan çıkarıcı hareketler yapmak' ve 'mahrem bölgelerini sergilemek' suçlamalarıyla tutuklandı. Martino, Mısır'a taşınarak oryantal dans kariyeri kurmuş ve Instagram'da 2 milyondan fazla takipçiye ulaşmıştı.

Sosyal medyada oryantal dans videolarıyla ün kazanan İtalyan asıllı fenomen Linda Martino, Mısır'da "baştan çıkarıcı hareketler yapmak" ve "mahrem bölgelerini sergilemek" suçlamalarıyla tutuklandı.

Linda, birkaç yıl önce Mısır'a taşınarak oryantal dans üzerine bir kariyer kurdu ve Instagram'da 2 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Çeşitli gece kulüplerinde Mısır şarkıları eşliğinde yaptığı danslar, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Ancak yetkililer, bir videosunda geleneksel dans kıyafetiyle yaptığı gösterinin "ahlaka aykırı" olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Savcılık, Linda'nın "tahrik edici kıyafetler giydiğini ve cinsel çağrışımlı dans figürleri sergilediğini" belirtti.

Yetkililere göre bu videolar, Mısır'ın "toplumsal değerleri ve aile yapısına" aykırı. Linda ise tüm suçlamaları reddederek şöyle dedi:

"Tüm dans gösterilerim yasal izinlerle yapılıyor ve videolarda hiçbir ahlaka aykırı unsur yok. Bu içerikler sadece eğlence amacı taşıyor."

Her ne kadar Mısır'da oryantal dans yasak olmasa da, sosyal medyada paylaşılan videoların ülkenin kültürel kurallarına uygun olması gerekiyor.

Mısır'da son yıllarda, özellikle Cumhurbaşkanı Sisi yönetiminde, kamu ahlakına aykırı davranmakla suçlanan sanatçılara ve sosyal medya fenomenlerine yönelik baskılar arttı. Linda gibi en az beş oryantal dansçı benzer gerekçelerle hapse atıldı.

Mısır her yıl 18 milyon turisti ağırlıyor ve turizm sektörü ülke ekonomisinin %10'unu oluşturuyor. Ancak turistik bölgelerin dışında, ülkede polislerin rüşvet aldığı, bazen yabancı turistlerin bile asılsız suçlamalarla gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Hatta eski bir İngiliz büyükelçi bile Mısır'ı "bir polis devleti" olarak tanımlamıştı.

Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı

Sosyal Medya, 3-sayfa, İtalya, Hukuk, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı - Son Dakika

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