Fethiye'de Kaybolan Piton Yılanı Panik Yaratıyor - Son Dakika
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Fethiye'de Kaybolan Piton Yılanı Panik Yaratıyor

Fethiye\'de Kaybolan Piton Yılanı Panik Yaratıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Yılanın bulunamaması nedeniyle mahalle sakinleri endişelenirken, itfaiye ekipleri ve mahalleli yılanı aramaya devam ediyor. Muğla Milli Parklar Müdürlüğü de uzman bir ekibi görevlendirerek arama çalışmalarına katılacak.

15.05.2024 13:49
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulunamayan yılandan dolayı mahalle sakinleri endişelenirken, itfaiye ekipleri ve mahalleli her yerde piton arıyor.

Fethiye Yeni Mahalle'de önceki gün bir bahçede bulunan pitonun kaçtığı iddia edildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Dün akşam yılanın yeniden görüldüğü ve fotoğrafının çekildiği iddiası üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaçan pitondan dolayı mahallede panik havası oluştu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Mahalle muhtarı Enver Kavak, "Yılan girdiği yerden 2 gün önce çıktı. Bir kirpiyi yutmaya çalıştığı sırada vatandaşlar müdahale etti. Korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. İnsan görünce evin altına kaçmış, bir an önce bulunmasını istiyoruz. Tüm mahalle tedirgin ve uyuyamıyor. Yılanın yakalanmasını istiyoruz. Sadece bizim mahalle değil tüm Fethiye olay nedeniyle tedirgin" dedi.

Mahalle sakini Aydın Hancıoğlu ise, "Burada yaşayan insanlara yazık. Her gün insanlar burada bekliyor. Herkes çok perişan. Geliyoruz burada nöbet tutuyoruz. Gece çıkar dediler. Tavuk koyduk ama çıkmıyor. Sahibi varsa gelsin alsın. Kimse ona bir şey yapmaz" diye konuştu.

Mahalle sakini Durmuş Ali Gürsoy da, "Okula giden çocuklar var. Gece uyumuyorlar. Herkes tedirgin, yılanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi.

Muğla Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da uzman bir ekibin görevlendirildiği ve akşam saatlerinde Fethiye'ye geleceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Kaybolan Piton Yılanı Panik Yaratıyor - Son Dakika

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