Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda İkinci Dalga

IdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilerle irtibata geçip "Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç" adı altında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah gerçekleştirilen "Sibergöz-17" adı verilen operasyonunu kamuoyuna duyurmuş, İstanbul, İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ'da 8 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. IdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak "Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç" elde edeceklerini söyleyerek, kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların banka hesap analizleri ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde yaklaşık 28 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ortaya çıktı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Sibergöz-17 operasyonunun İstanbul ayağındaki soruşturmanın Hull City futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya'ya yönelik olduğu belirlendi. Operasyonda bir holding patronu ile birlikte 8 kişinin "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Soruşturma geçen yıl başlatılmış, ilki Kasım 2023'de düzenlenen operasyonda kripto para borsası Tomya'nın sahibi Yavuz U. ve berberindeki 25 kişi gözaltına alınmıştı. - İSTANBUL