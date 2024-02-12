Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Fransa'nın Seine-Port kasabasında yapılan oylama sonucunda, kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Kasaba sokaklarında, mağazalarda, kuaförlerde veya parklarda akıllı telefon kullanmak artık mümkün olmayacak. Ayrıca çocukların ekran süresine ilişkin kısıtlamalar da getirildi. Belediye başkanı, alınan kararın telefon kullanımını azaltmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

12.02.2024 14:04  Güncelleme: 15:40
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Dünya genelinde artan teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı telefonlar da büyük ilgi görüyor. Bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırıyor ancak bağımlılık haline gelerek sosyal yaşantıyı olumsuz yönde etkiliyor. Fransa'nın kuzeyindeki Seine-Port kasabasında ilginç bir karara imza atıldı. Kamusal alanda cep telefonu kullanımına ilişkin oylama yapıldı. Yaklaşık bin 900 kişinin yaşadığı kasabada oylamaya katılan 272 kişiden 146'sının "evet" oyu kullanması sonucu akıllı telefon kullanımı kamusal alanda yasaklandı.

SOKAKTA TELEFONLA VAKİT GEÇİRMEK YASAKLANDI

Alınan kararla birlikte halk, kasaba sokaklarında, mağazalarda, kuaförlerde veya parklarda akıllı telefon kullanamayacak, kafe ve restoranlarda yemek yerken, çocuklarını okul önünde beklerken cep telefonlarıyla vakit geçiremeyecek. Kasaba sokaklarında kaybolanların ise telefonlardaki haritaları kullanmak yerine diğer insanlardan yol tarifi istemesi gerekecek. Esnaflardan camlara uyarılar yapıştırmaları ve müşterilerden kibarca telefonlarını bırakmalarını istemeleri talep ediliyor.

Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

ÇOCUKLAR İÇİN 'EKRAN SAATİ' DÜZENLEMESİ

Kasabada ayrıca çocukların ekran kullanım sürelerine ilişkin bir yönetmelik de kabul edildi. Buna göre çocuklar sabah saatlerinde ekrandan herhangi bir şey izleyemeyecek, yatak odalarında ekran bulunmayacak, yatmadan önce veya yemek sırasında bir şey izleyemeyecek. Ebeveynlerin çocuklarına 15 yaşından önce akıllı telefon almama konusunda bir anlaşma imzalaması durumunda belediye, çocuklara eski tip internetsiz cep telefonu verecek.

Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

TEŞVİK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTENİYOR

Akıllı telefonlara karşı ulusal bir yasa bulunmaması nedeniyle söz konusu yönetmeliğin bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu nedenle polisin kamusal alanda telefon kullananlara ceza kesme yetkisi de olmayacak. Kasabanın Belediye başkanı Vincent Paul-Petit, alınan kararın telefon kullanımının azaltılması için teşvik sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

"KAMUSAL ALANI AKILLI TELEFON İSTİLASINDAN KORUMAK İSTİYORUM"

Belediye Başkanı Paul-Petit yaptığı açıklamada, "Kamusal alanları akıllı telefon istilasından korumak istiyorum. Bu tüm telefonların yasaklanmasını içermiyor. Bu sosyal yaşamı korumak amacıyla insanların halka açık yerlerde sosyal medyada gezinmek, oyun oynamak veya video izlemek için akıllı telefonlarını çıkartmaktan kaçınmalarını sağlamakla ilgili" dedi.

Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

İnsanların gözlerini ekranlardan alamadığını ve bunun bir bağımlılık haline geldiğini belirten Belediye Başkanı, "Sokakta yürüyen gençlerin neredeyse hepsinin elinde telefon var. 'Yasak' kelimesinin bazı insanları rahatsız etmesini anlıyorum. Ancak önemli olan bu konu üzerine bir tartışmanın başlatılması" şeklinde konuştu.

ÜLKE GENELİNDE TEDBİR ÇALIŞMALARI

Cep telefonları ve ekran süresi kısıtlamalarının gündeme geldiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, çocuklar için ekranların en iyi şekilde kullanılması amacıyla bilim uzmanlarına danışacağını söylemiş, bu konuda kısıtlamalar olabileceği sinyalini vermişti.

Fransa\'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı - Son Dakika


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