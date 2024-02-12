Fransa\'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Dünya genelinde artan teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı telefonlar da büyük ilgi görüyor. Bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırıyor ancak bağımlılık haline gelerek sosyal yaşantıyı olumsuz yönde etkiliyor. Fransa'nın kuzeyindeki Seine-Port kasabasında ilginç bir karara imza atıldı. Kamusal alanda cep telefonu kullanımına ilişkin oylama yapıldı. Yaklaşık bin 900 kişinin yaşadığı kasabada oylamaya katılan 272 kişiden 146'sının "evet" oyu kullanması sonucu akıllı telefon kullanımı kamusal alanda yasaklandı.
Alınan kararla birlikte halk, kasaba sokaklarında, mağazalarda, kuaförlerde veya parklarda akıllı telefon kullanamayacak, kafe ve restoranlarda yemek yerken, çocuklarını okul önünde beklerken cep telefonlarıyla vakit geçiremeyecek. Kasaba sokaklarında kaybolanların ise telefonlardaki haritaları kullanmak yerine diğer insanlardan yol tarifi istemesi gerekecek. Esnaflardan camlara uyarılar yapıştırmaları ve müşterilerden kibarca telefonlarını bırakmalarını istemeleri talep ediliyor.
Kasabada ayrıca çocukların ekran kullanım sürelerine ilişkin bir yönetmelik de kabul edildi. Buna göre çocuklar sabah saatlerinde ekrandan herhangi bir şey izleyemeyecek, yatak odalarında ekran bulunmayacak, yatmadan önce veya yemek sırasında bir şey izleyemeyecek. Ebeveynlerin çocuklarına 15 yaşından önce akıllı telefon almama konusunda bir anlaşma imzalaması durumunda belediye, çocuklara eski tip internetsiz cep telefonu verecek.
Akıllı telefonlara karşı ulusal bir yasa bulunmaması nedeniyle söz konusu yönetmeliğin bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu nedenle polisin kamusal alanda telefon kullananlara ceza kesme yetkisi de olmayacak. Kasabanın Belediye başkanı Vincent Paul-Petit, alınan kararın telefon kullanımının azaltılması için teşvik sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
Belediye Başkanı Paul-Petit yaptığı açıklamada, "Kamusal alanları akıllı telefon istilasından korumak istiyorum. Bu tüm telefonların yasaklanmasını içermiyor. Bu sosyal yaşamı korumak amacıyla insanların halka açık yerlerde sosyal medyada gezinmek, oyun oynamak veya video izlemek için akıllı telefonlarını çıkartmaktan kaçınmalarını sağlamakla ilgili" dedi.
İnsanların gözlerini ekranlardan alamadığını ve bunun bir bağımlılık haline geldiğini belirten Belediye Başkanı, "Sokakta yürüyen gençlerin neredeyse hepsinin elinde telefon var. 'Yasak' kelimesinin bazı insanları rahatsız etmesini anlıyorum. Ancak önemli olan bu konu üzerine bir tartışmanın başlatılması" şeklinde konuştu.
Cep telefonları ve ekran süresi kısıtlamalarının gündeme geldiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, çocuklar için ekranların en iyi şekilde kullanılması amacıyla bilim uzmanlarına danışacağını söylemiş, bu konuda kısıtlamalar olabileceği sinyalini vermişti.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Fransa'da kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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