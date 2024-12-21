Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin eşi: İhmal var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin eşi: İhmal var

Geniş Video İzle

İstanbul'da ir özel hastanede geçirdiği karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan, "Eşim 17 yaşında kalp ameliyatı olduğunu doktoruna söyledi ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim" dedi. Özkan ayrıca anestezi doktorunun ameliyatı takip etmediğini öne sürdü.

21.12.2024 14:57  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'da gittiği bir özel hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi, "Ölüme kadar götürecek ihmal var" dedi.

Bursa'da 8 yıl önce dünya evine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Bilge Hastanesi'nde karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. Özkan, 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın yakınları doktorlardan şikayetçi olurken, genç kadının polis memuru olan eşi İskender Özkan ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EŞİM 17 YAŞINDA KALP AMELİYATI OLDUĞUNU DOKTORA SÖYLEDİ"

Özkan şunları söyledi: "Öncelikle eşimin ölümünden Vita Estetik firması ve Özel Bilge Hastanesi sorumludur. Özel Bilge Hastanesi'nde ameliyat olduk. Hastanede ameliyat yapan doktor ve anestezi doktoru eşimle konuştular. Eşimin durumunu sordular. Daha önceki ameliyatlarını sordular. Her zaman sorulan soruları eşime de sordular. Eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu, sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti. Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime. Bir doktor bize bunu söylüyorsa, yani güvenebileceğim daha üst bir merci yoktur. Ben ikna oldum. Bu soruya eşim de aynı şekilde ikna oldu.

"KALPLE ALAKALI BİR TETKİK YAPILMAMIŞ"

Ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim. Yani eşimin kanını aldıkları sırada veya diğer odalara girdiği sırada ultrason çekildiğini, röntgen çekildiğini biliyorum ama EKG çekildiğini bilmiyorum. Bunun çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burnumdan ameliyat olduğumda EKG çekildi fakat eşimin kalp rahatsızlığı olmasına rağmen EKG'si çekilmedi. Ancak burada ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Çünkü bu ameliyat birçok insanın olduğu ve kolaylıkla geçen, girip çıktığı ve işin sonunda ölümü düşündükleri bir ameliyat olmadığını biliyorum.

Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden ünlü fenomeninin eşinden vahim iddialar

"ÇOCUKLARINI, HAYATINI ÇOK SEVEN BİR İNSANDI"

Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşinin zaten bu riski almayacağını belirten Özkan, "Eşimin ameliyat sırasında yanlış bir işlem, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Burada şunu söylemiyorum. Kasıtlı yapılmış bir işlemdir demiyorum. Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ancak burada sonunda ölebilecek yani ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Eşim çocuklarını, hayatını çok seven bir insandı. Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşim zaten bu riski almazdı onu çok iyi tanıyorum. Yani Vita Estetik firması ve Bilge Hastanesi'nin yetersizliği, eksikliği yüzünden benim eşimin öldüğünü düşünüyorum" dedi.

"ANESTEZİ DOKTORU AMELİYATI TAKİP ETMEMİŞ"

Acılı eş şöyle devam etti: "Hastanenin şöyle bir beyanı var. Eşimin uyandıktan sonra, konuştuktan sonra fenalaştığı yönünde. Sonrasında da evraklarda gördüğüm kadarıyla anestezi doktorunu evinden çağırmışlar. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Eşimin ameliyatı sırasında anestezi doktoru ya ameliyathanede değil ya da sonradan ameliyathaneye girdi. Başta girdi, uyuttu ve sonradan çıktı. Ameliyatı takip etmedi. Uyandırmada bulunmadı. Ameliyathanenin kamera kayıtları emniyette mevcut. İncelenmesini talep ettim. Anestezi doktorunun hangi saatler arasında ameliyathanenin içinde olduğuna dair."

Öte yandan, genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı. Neşe Özkan'ın babaevine getirilen cenazesi, Demetevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler mezarlığına defnedildi.

Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin eşi: İhmal var
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ameliyat, İstanbul, Anestezi, İskender, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Medya, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin eşi: İhmal var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • O bir Karşıyakalı:
    Güzel olucam güzel görünücem uğruna canından oluyor insanlar.. Yazık..Allah rahmet eylesin. 6 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Neden insanlar Allah’ın vermiş olduğu o şekli beğenmeyip müdahale eder Anlayabilmiş değilim 3 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Rabbimin verdiğini neden değiştirmek insan oğlu böyle dahamı iyi oldu yazık rabbim sen biz insan denen canlılara akıl ver. 2 cocuk. Kaldı geriye sırf beyeni boş dönya neden değiştirir insan oğlu sokakta artık orijinal insan yok herkes yapmacık ya ağız4 ya borun ya yanak ya saç ya farklı yerleri. Allah Allah akıl sağlığı versin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin eşi: İhmal var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.