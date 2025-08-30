Biri 21, ikisi 17 yaşında! 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı - Son Dakika
Biri 21, ikisi 17 yaşında! 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı

30.08.2025 15:25  Güncelleme: 15:47
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalışan üç genç kız, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalışırken yakıt bidonunun alev alması sonucu yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan gençlerden biri ağır yaralı olarak tedavi altında.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen 3 genç kız arkadaşın eğlencesi felaketle sonuçlandı. Gençlerin, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada yakıt bidonu alev aldı. Alevlerin sıçraması neticesinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan 1'inin durumu ciddiyetini koruyor.

Korkunç olay, Yağcılar Mahallesi'nde 21 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı. Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.N.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Ş.N.S.'nin ise SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Genç kızlar hastaneye böyle götürüldü;

Kaynak: İHA

15:25
