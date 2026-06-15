İnsan kaçakçısı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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İnsan kaçakçısı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İnsan kaçakçısı İstanbul Havalimanı\'nda yakalandı
15.06.2026 10:16  Güncelleme: 10:21
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İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Irak asıllı S.M.M., sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke tarafından "göçmen kaçakçıklığı" suçundan aranan Irak asıllı S.M.M., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, birçok ülke tarafından hakkında 'uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı faaliyetleri' suçlarından arama kaydı bulunan 55 yaşındaki şüphelinin sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaştı. Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer aldığı saptanan ve bundan dolayı Yunanistan ve İtalya güvenlik birimleri tarafından uluslararası seviyede arandığı anlaşılan zanlının, 13 Haziran günü sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nından yurda giriş yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi. Türkiye'de de "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edilen S.M.M., ifadesi alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan insan kaçakçısı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Göçmen Kaçakçılığı, Yunanistan, 3. Sayfa, Türkiye, İtalya, Göçmen, Dünya, Irak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnsan kaçakçısı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

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