Greta Thunberg Gözaltına Alındı

01.10.2025 23:49
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu aktivistleri gözaltına aldı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi devam ediyor.

İSRAİL, GÖZALTINA ALINAN AKTİVİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan aktivistlerin görüntülerini yayınladı. Bakanlık, "Sumud filosuna ait birkaç gemi güvenli bir şekilde durduruldu ve yolcuları İsrail limanına naklediliyor. Greta ve arkadaşları sağ salim ve iyiler" dedi.

GRETA THUNBERG DE GÖZALTINA ALDI

Gözaltına alınanlar arasında Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinde bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg de yer aldı. Görüntülerde, İsrail askerlerinin gözaltına alınmadan önce Thunberg'in eşyalarını toplamasına izin verdiği görüldü.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Thunberg, daha önce de Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede gözaltına alınmıştı. Thunberg, daha sonra sınır dışı edilmişti.

"SOYKIRIMI DURDURUN, İŞGALİ DURDURUN VE FİLİSTİN'İ ÖZGÜR BIRAKIN."

Öte yandan Thunberg, İsrail askerlerinin müdahalesinden önce sosyal medya üzerinden yayımladığı son mesajında 'Büyük olasılıkla bu gece İsrail tarafından durdurulacağız, ki bu da insani ve denizcilik hukukunun açık bir ihlali olacaktır. İsrail uluslararası hukuktan muaf değildir. Savaş suçlarından sorumlu tutulmalıdır. Soykırımı durdurun, işgali durdurun ve Filistin'i özgür bırakın' dedi.

Kaynak: İHA

