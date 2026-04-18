Gülistan Doku için adalet çağrısı - Son Dakika
18.04.2026 21:33
Bedriye Doku, tutuklamanın ardından adaletin yerini bulmasını ve müebbet ceza talep etti.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasının ardından anne Bedriye Doku, "Adalete inanıyorum. Müebbet ve idam versin. Bundan sonra devlete, aileye, kadına, öğrenciye kimse cesaret etmesin. Zarar vermesin" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 10 kişi tutuklanırken 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu. Tutuklamanın ardından anne Bedriye Doku açıklamalarda bulundu.

Adliye önünde bekleyen Bedriye Doku, "Kızım Türkiye'nin kızıdır. Adalet yerini bulsun. Adalet yerini bulmasa ne önü ne arkası, sonu gelmeyecek. İnşallah adet yerini bulur. İnşallah Ebru savcı gibi savcılar çıkar. Öncelikle Ebru savcı olmak üzere kimin vicdanı varsa hepsine teşekkür ederim. Benim kızımın cenazesi zaten kalmadı. Kızımın kemikleri de inan ki yakılmış. Bu benim tahmindir. Benim kızımın bir mezarı olsun belki bir Fatiha okurum. Devlete ve adalet teslim edeceğim. Adalete inanıyorum. Müebbet ve idam versin. Bundan sonra devlete, aileye, kadına, öğrenciye kimse cesaret etmesin. Zarar vermesin" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

