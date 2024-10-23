Güneş Enerjisi Dolandırıcılığına 48 Gözaltı - Son Dakika
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Güneş Enerjisi Dolandırıcılığına 48 Gözaltı

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İstanbul merkezli operasyonda, 178 milyon lira dolandırıcılık iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı.

23.10.2024 14:24
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Güneş enerjisi sektörü üzerinden 178 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi: 48 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, bir holding tarafından vatandaşların para kazanma ümitlerini fırsat bilerek güneş enerjisi santrali üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 48 şüpheli yakalandı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren holding ve ona bağlı alt şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen vurgunun 178 milyon lira olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, güneş enerjisi kurulacak santral arsası satın alan ve sonrasında dolandırıldıklarını düşünen çok sayıda mağdur savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvurular üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, güneş enerjisi üzerine faaliyet gösteren bir holding bünyesinde büyük bir vurgunu ortaya çıkardı. Söz konusu şirketi faaliyetlerini mercek altına alan savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan firmayla ilgili rapor istedi.

Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında şirket çalışanları hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli firmalar ve bu firmalara bağlı çalışanlar hakkında Türkiye çapında yaygın bir biçimde dolandırıcılık eylemleri olması nedeniyle şikayetler olduğu belirlendi.

Türkiye genelinde birçok mağdurun olduğu söyleniyor

Yürütülen soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, 5 ile 10 yıl arasında kira vereceklerini iddia eden şirket sahiplerinin, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları anlaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan alınan rapor doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren polis, firmaların kazancı ile gideri arasındaki yaklaşık olarak 178 milyon lira tutarındaki farkın suç niteliğinde olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturma kapsamında Güray A. isimli şahsın tek sahibi olduğu firma ve bağlı alt şirket olarak 30 civarında paravan kuruluş ile birlikte benzer unvanları kullanan çok sayıda kooperatifin kurulduğu, firmanın sosyal medya hesaplarında yayınladığı reklam videoları ile güneş enerjisi sektöründe yatırımcı elde etmeye çalıştıkları saptandı. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlardan Türkiye genelinde birçok mağdurun olduğu saptanırken, mağdurların genel olarak yatırım amacıyla adı geçen firmaya para yatırdıkları, birkaç ay düzenli olarak kira bedeli altında ödeme aldıkları, ancak birkaç ay ödeme aldıktan sonra firmadan kimse ile bağlantı kuramadıklarını belirttikleri tespit edildi.

Firmalar ve kooperatifler aracılığıyla birlikte hareket ederek örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce, Eskişehir, Adıyaman, Kütahya, Ordu, Sivas ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait cep telefonları ve firmaya ait çok sayıda evrak ele geçirildi. Yakalanan 48 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların sorgusu devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güneş Enerjisi Dolandırıcılığına 48 Gözaltı - Son Dakika

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