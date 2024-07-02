Güvenlik Kaynakları: Türkiye ve Suriye'deki Olaylar Takip Edildi - Son Dakika
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Güvenlik Kaynakları: Türkiye ve Suriye'deki Olaylar Takip Edildi

Güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri'nin Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip ettiğini ve gerekli müdahalelerde bulunduğunu belirtti. Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa tacizde bulunduğu iddialarıyla başlayan olaylar, Türkiye'de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere ve Suriye'de Türklere karşı yapılan eylemlere dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu eylemlere izin vermeyeceğini açıkladı.

02.07.2024 10:59
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Güvenlik kaynakları, "Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır" dedi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şunlar kaydedildi:

" Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri'de başlayan olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye'de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye'nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.

Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli'de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik Kaynakları: Türkiye ve Suriye'deki Olaylar Takip Edildi - Son Dakika

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