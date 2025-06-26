Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt - Son Dakika
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Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt

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Hamile Oya\'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
26.06.2025 16:26
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Hamile Oya\'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
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Sarıyer'de, 5,5 aylık hamile olan Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğradığı ve bu yüzden nişanının bozulduğu öğrenildi. Yakalanan Samet T. suçunu itiraf ederken emniyet çıkışı "Neden yaptın?" sorusuna "İyi yaptım" yanıtını verdi.

İstanbul Sarıyer'de, 5,5 aylık hamile Oya Budak (18), eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Olay yerinden otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar'da amcası Aytekin T.'nin (45) evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı; emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ KONUŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Oya Budak'ı nişanlısı ile ölmeden önce yaptığı son konuşması ortaya çıktı. Yazışmalarda Samet T, Budak'ı dışarı da beklediğini yazıyor.

Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

"SANA SÜRPRİZİM VAR DEYİP ÖLDÜRMÜŞ"

Diğer yandan Budak'ın halası Bahriye Şener gözyaşları içerisinde açıklamalar bulundu. Şener, "Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Benim mahalleden fırıncı bir komşum vardı. 10 yıldır tanıyorum. Çok geziyor diye 'Babama başını bağlayalım. Bakarlar ona, oradan oraya sürünmez gezmez, başına kötü bir hal gelmez' dedim. Ondan sonra biz nişan yaptık. Birbirlerini sevdiler. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Çocuğun ailesi kabul etmiyor. Ailesi bu olayı duyduktan sonra çocuğa izin vermedi. Kendisi de Oya'yı istiyordu. Biz de tamam 'O yoluna bu yoluna baksın' dedik. 'Sana çok güzel hediye sürpriz getirdim' diyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Biz hamile olduğunu duyuyoruz. 'Kim yaptı bunu sana.Sana kim kıydı' dedik. O akşam insanların evini bastık, gittik onları yakalattık. Ailesini içeri aldılar. Hiç tanımıyoruz. Samet'in ailesi duyuyor izin vermiyorlar. Kardeşiyle beraber alıyor bir ormana götürüyor. Onu vuruyor, işte ona hediye aldı. Adalet istiyoruz içimiz yanıyor. Yeter artık bu kadın cinayetleri, tecavüzler nedir, vurdular kızı işte" dedi.

"NEDEN YAPTIN?" SORUSUNA KORKUNÇ YANIT

Daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Samet T'nin emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Samet T, sevk sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "İyi yaptım." şeklinde yanıt verdi.

Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

3-sayfa, Sarıyer, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP idam yasasını kaldırdığı için rahatça yaptım diyecekmiş, özet geçmiş. 32 18 Yanıtla
  • Murat:
    çok kısa,,idam 43 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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