Dilencinin yarım günlük kazancı dudak uçuklattı! Miktarı gören zabıta bakakaldı - Son Dakika
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Dilencinin yarım günlük kazancı dudak uçuklattı! Miktarı gören zabıta bakakaldı

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Hatay'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para topladığı tespit edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, dilencilerin kontrol altına alınması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler gerçekleştirdi.

20.07.2024 11:51  Güncelleme: 12:36
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Hatay Büyükşehir Belediyesi; il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması, dilencilerin kontrol altına alınması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalarda yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para topladığı tespit edildi.

DİNİ VE MANEVİ DUYGULARI SUİSTİMAL

Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yakınlarını kaybetmiş vatandaşların dini ve manevi duygularını suistimal eden, şehir dışından gelen çoğunluğu yabancı uyruklu dilencileri tespit ederek gerekli yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerde, dilencilerin büyük miktarlarda para topladığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, dilencilerin deprem felaketinden sonra halkın dini duygularını sömürerek kolay para kazanmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kontrollerde, bazı dilencilerin yarım günden daha kısa sürede yaklaşık 3 bin TL gibi önemli miktarda para topladığı bilgisini paylaştı.

Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi

"BU TÜR KİŞİLERE PARA VERMEYİN"

Halkın bu tür kişilere para vermemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, dilenciliği meslek haline getiren bu grupların önüne geçilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı kararlı bir mücadele yürütülmeye devam edeceklerini söyledi.

Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi
Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi
Dilencinin yarım günlük kazancı dudak uçuklattı! Miktarı gören zabıta bakakaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilencinin yarım günlük kazancı dudak uçuklattı! Miktarı gören zabıta bakakaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çuvaldız: tam gün 6 bin × 30 180 bin, bunlara para veren garibanların maaşı da 17 bin asgari ücret, 10 bin emekli, zengin zaten vermez..! 27 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: 5 senedir dilencilere para vermiyorum. Başka türlüde ihtiyaç sahibi olanlara yardım edile biliyor. Hem çok kötü bir görünüm oluyor ülkemiz için hangi belediyeye giderse gitsin hangi esnafa giderse gitsin %80 ni yardım eder zaten alıştırmayın dışarda dilenme bitsin lütfen belediyeler izin vermesin araştırılsın gerçek ihtiyacı varsa el uzatılsın. 6 0 Yanıtla
  • Merin Yalcin: bunlara para vermeyin demeyle olmaz. zât. 5 lira veriyor saniyorki cenneti garantiledi. cezayi dilenciye degil " ona para vereni ceza veren" dilencilik olayi biter . 2 4 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: Koç ailesine rakip çıktı rakip çıktı 2 3 Yanıtla
  • Ömer Bilgin: sınırdışı niye yapmiyorsunuz, kanunsuz işlere karışan derhal sınırdışı edilmelidir 0 0 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: dilenci ve sinyal cilere para vermeyin. 0 0 Yanıtla

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