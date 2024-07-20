Dilencinin yarım günlük kazancı dudak uçuklattı! Miktarı gören zabıta bakakaldı

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İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı

Hatay Büyükşehir Belediyesi; il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması, dilencilerin kontrol altına alınması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalarda yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para topladığı tespit edildi.

DİNİ VE MANEVİ DUYGULARI SUİSTİMAL

Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yakınlarını kaybetmiş vatandaşların dini ve manevi duygularını suistimal eden, şehir dışından gelen çoğunluğu yabancı uyruklu dilencileri tespit ederek gerekli yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerde, dilencilerin büyük miktarlarda para topladığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, dilencilerin deprem felaketinden sonra halkın dini duygularını sömürerek kolay para kazanmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kontrollerde, bazı dilencilerin yarım günden daha kısa sürede yaklaşık 3 bin TL gibi önemli miktarda para topladığı bilgisini paylaştı.

"BU TÜR KİŞİLERE PARA VERMEYİN"

Halkın bu tür kişilere para vermemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, dilenciliği meslek haline getiren bu grupların önüne geçilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı kararlı bir mücadele yürütülmeye devam edeceklerini söyledi.