Hırsızlık Çetesi Operasyonda Çökertildi - Son Dakika
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Hırsızlık Çetesi Operasyonda Çökertildi

Hırsızlık Çetesi Operasyonda Çökertildi

Bursa'da enerji kablosu hırsızlığı yapan 22 kişi gözaltına alındı, operasyon ülke genelinde genişledi.

07.02.2025 13:48
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile diğer birimlerin yapmış olduğu operasyonla, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan çeteye ağır darbe indirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği geniş çaplı operasyonla, Türkiye genelinde bir çok hırsızlık gerçekleştiren çeteye çökeltildi. Hem Karacabey'de hem de Bursa'nın diğer ilçelerinde ve illerde birçok hırsızlığa karışan çete mensubu, 22 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Söz konusu çetenin Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyon, Samsun ve Kütahya gibi illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi. Karacabey ilçesinden 20 bin metre kablo hırsızlığı yapan çetenin gözaltına alınan zanlıları, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Operasyon farklı illerde eş zamanlı olarak düzenlendi ve çok sayıda hırsızlık olayına karışan bu çetenin faaliyetlerine son verilmesi hedeflendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile diğer birçok birimin iş birliği ile başarılı bir şekilde yürütülen operasyon, çetenin profesyonel bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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