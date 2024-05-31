Hrant Dink davasında sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Hrant Dink davasında sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, diğer sanıkların beraatini istedi.

31.05.2024 13:22
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanıklar Veysel Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay, Ali Öz, hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık duruşma salonunda hazır bulunurken, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada tarafların avukatları da yer aldı.

"Cinayeti planlayanlar hatta cinayeti işleyen Ogün Samast bile dışarıda"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Veysel Şahin, işlemediği bir suçtan tutuklu olduğunu iddia ederek, "Benim yaptığım tek hata, bu cinayetin işleneceğini 6 ay önce öğrenmiş olmam. Cinayeti planlayanlar hatta cinayeti işleyen Ogün Samast bile dışarıda. Onlarla hiçbir bağlantım yok benim. Bir uzman çavuş olarak cinayetin işleneceğini öğrendiğimde üst birimlerime haber verdim. Daha sonra beni bu olayın sorumlusu yaptılar. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Beni bu cinayete Metin Yıldız görevlendirdi, ancak Metin Yıldız beraat etti"

Çok haksız bir cezalandırılmanın olduğunu belirterek savunma yapan tutuklu sanık Okan Şimşek ise "Beni bu cinayete Metin Yıldız görevlendirdi. Ancak Metin Yıldız beraat etti. Her attığım adımdan kendisini haberdar ettim. Ben tutukluyum, o serbest. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 2007 yılında Trabzon İl Jandarma Komutanlığında Albay olarak görev yapan sanıklar Veysel Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay, Ali Öz, hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Mütalaada olay tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğünde Uzman Çavuş olarak görev yapmış olan sanık Bekir Yokuş hakkında ise, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi. Mütalaada, olayın gerçekleştiği yılda İstanbul İl Jandarma Komutanlığında Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan Yavuz Karakaya hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi.

3 sanık hakkında beraat istendi

Mütalaada diğer sanıklar, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç hakkında, mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatları istendi. Sanık Muharrem Demirkale hakkında ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçundan davanın reddine karar verilmesi talep ederek, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ise, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

Süre talep ettiler

Duruşmada sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talep etti.

Tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Hrant Dink davasında sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kaynak: İHA

Hrant Dink, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hrant Dink davasında sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

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