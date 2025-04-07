İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika
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İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

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Avukatı, geçtiğimiz günlerde anjiyo olan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini duyurdu. Tutuklandığı günden bu yana hipertansiyon problemi devam eden Polat hakkında Adli Tıp Kurumu'nun karar vermesi bekleniyor.

07.04.2025 10:09
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

MAHİR POLAT ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Tutuklandığı günden bu yana sağlık sorunları devam eden Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini bildirdi. Erdem, "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu'nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

AVUKATI TANSİYON TAKİP KARTINI PAYLAŞMIŞTI

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirterek Polat'ın olduğunu iddia ettiği tansiyon takip çizelgesini paylaşmıştı. "Mahir Polat'ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor." ifadelerini kullanan Erdem'in paylaştığı çizelge şöyle:

İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

İMAMOĞLU: MAHİR POLAT'I SERBEST BIRAKIN

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat'ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat'ı serbest bırakın.

Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır. Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."

ANJİYO OLDUKTAN SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yüksek tansiyon nedeniyle 29 Mart'ta fenalaşmış önce cezaevi revirine sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muayenelerin ardından tekrar cezaevine götürülen Polat tekrar yüksek tansiyona dayalı rahatsızlığı üzerine Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderilmişti.

"4 KEZ ANJİYO OLDU, 6 STENTİ VAR"

Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukat Erdem şu ifadeleri kullanmıştı: "Bildiğiniz üzere Mahir Beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti. Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor."

İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi

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Son Dakika 3.Sayfa İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Uğur Kart:
    BUNLARIN HASTALIKLARIDA HIRSIZLIK YAPAMAYINCA GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR.YAKINDA BUDA EKOYU SATAR 2 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    normal tansıyonu numara yapıyor 1 3 Yanıtla
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