İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi - Son Dakika
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İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

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İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükselirken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da gözaltına alındı. Bu operasyona İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi.

26.04.2025 12:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Daires Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Gözaltılara Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana 'turbun büyüğü, dananın kuyruğu' diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?

Aziz Milletim;

Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler.

16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul'un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek.

Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun.

Kıymetli Vatandaşlarım;

Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur.

Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul'daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul'u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul'u durdurmak için, İstanbul'u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.

Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul'u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: "Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!"

Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.

Aziz Milletim;

Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları'nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

Milletimiz büyüktür."

Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde:

  1. Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
  2. Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
  3. Şafak Baş'a – İSKİ Genel Müdürü
  4. Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun'un eşi
  5. Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
  6. Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
  7. Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
  8. Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
  9. Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
  10. Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
  11. Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
  12. Ramazan Gülten – İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili
  13. Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
  14. Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
  15. Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
  16. Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
  17. Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
  18. Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
  19. Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
  20. İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
  21. Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
  22. Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
  23. Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
  24. Kadriye Kasapoğlu – İmamoğlu'nun Özel Kalemi
  25. Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
  26. Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
  27. Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
  28. Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
  29. Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
  30. Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
  31. Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
  32. Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
  33. Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
  34. Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
  35. Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
  36. Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
  37. Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
  38. Songül Car – İSPER Uzman
  39. Fikret Şimşek – İş insanı
  40. Yılmaz Şimşek – İş insanı
  41. Dursun Balcıoğlu – İş insanı
  42. Rasim Kaya – İş insanı
  43. Mete Mağden – İş insanı
  44. Meral Çakır – Mali Müşavir
  45. Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi
  46. Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
  47. Çağlar Türkmen – Güvenlik
  48. Can Akın Çağlar – emekli İBB Genel Sekreteri
İBB\'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu\'ndan ilk tepki geldi
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Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mehmet Aslantürk:
    Ne kadar vatan haini İslam düsmani varsa bunların arkasında, bir asırdır bu ülkeye ne eser kattı bu CHP, İmamoğlu İstanbul a neler yaptı 7 yılda bir destekçisi bana bunları saysin 202 63 Yanıtla
  • Salih Ygt:
    İstanbul için gece gündüz çalıştığını çokda söyleyemem, Gerçekten merak ediyorum, Görev süren boyunca kaç ay İstanbul dışında kaç gün orda burdaydın ? içeri girmeseydin 81 ilde cumhurbaşkanlığı için kapı kapı dolaşacaktın, İstanbul çokda umrunda anlattığın gibi olduğunu düşünmüyorum...ballandıra ballandıra anlatıyorsunda İstanbul sevdalısımışın gibi 177 44 Yanıtla
  • Kirker:
    hırsız birde tepkimi gösteriyor. lise mezunu hırsız 155 46 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    cidden öyle zorla suç uydurulmaya çalışılıyor artık kargalar değil tilkiler gülüyor bu rezil kumpasa 50 146 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Videolar nolcak haci dayi ? Dosya deilde video dolu ortalik 115 31 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    eko ne çok silkelenme meraklısıymışsın silkelenip silivriye gittin orada da silkelenmeye devam ediyorsun 23 nisan 6.2 merkez silivri 108 34 Yanıtla
  • Muzaffer Abut:
    kimse senin aziz milletin deyil hırsız eko ancak senle beraber çalanlar için kullanabilirsin o sözü Türk milletine aziz milletim deyip hırsızlığına ortak etme bizi 114 26 Yanıtla
  • Celil Köse:
    Sende haklısın eko gözlerine değil aklına değil sadece senin söylediklerine inanan bir kesim oldukça yalan de geç onlar inanır, ha birde ben seninle aynı milletten değilim senin milletin senin şakşakçıların... 74 10 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bu siyasiler de vicdan falan yok, özel kalem, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, 10 tane yardımcı, boş kadrolar uydur oralara da ilkokul mezunu sülaleni yerleştir. 51 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Mk çapsızı 31 13 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Ekrem ortamlarında aldılar sen yalnız kalmadiye heee tatil köyünde sen tatildesin ceza evinde değil ceza evinde olsun böyle laflar konusamassin iyi tatiller 29 8 Yanıtla
  • Efem0909:
    Normal bir buluşma yada toplantı için otel kamerasını neden bantladığınıla ilgilide bir açıklama yapman lazım muhatap almıyomusun bilgin mı yok avukatına mı sorulacak 28 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    akİT ler ÇEKEMEDİLER BAŞKANI 5 19 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    birisi şu hırsızın sosyal medyayı kullanmasını engellesin. cezasını çeksin. 20 3 Yanıtla
  • sadullah nas:
    madem şüphen yoksa yargıya güveniyorum dersin. ateş tütmeyen yerden duman çıkmaz Ekrem sizi şikayet eden kar otaklarınız 3 bene 1 sana dersen yemezler hahahahahahaha 15 1 Yanıtla
  • Ferudun Bozkurt:
    yavuz hırsız halen milletim diyo senin milletin hırsızı savunan çalan kişiler onlara milletim de biz bu pis işlerin içine çekilecek aptal degiliz senin mumun söndü artık 12 1 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    bu kodese girmedimi milleti gazlamaya çalışıyor hala milleti soydukları yetmedi ekonomiye saldırmaları yetmedi daha ne konuşturuluyor bu anlamış değilim tamam Özgür bir ülkede yaşıyoruz da tutuklununda bi özgürlüğü olmasın artık. 9 3 Yanıtla
  • Alper Elma:
    hırsız ekonun yalanları ortaya çıkacak diye odü kopuyor bu tepkiler ondan. büyük hırsız bağırmaya basladi 4 3 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Tepki lisanında penslvnya turpu kokusu var. 4 2 Yanıtla
  • Süleyman Burak Arslan:
    Önceden yalancıydın çok güzel yalan söylüyordun. Şimdi hem yalancısın hemde hırsız. IBB tesislerine gömdüğünüz dolarlarıda bir açıklasan bizde dinlesek… 0 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    hayırdır sesiniz çıkmıyor saman kafalı LAİKÇİLER nerdesin ey gençleri sokağa döken ve geleceğini yakan özgür özel sesin niye çıkmıyor 567 milyar TL nin üzerine birde bunların hesabını veremediniz yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Asıl Turpun büyüğü ne olacak onun Erdoganda biliyo, bumerang dönecek en tepesi orası .Yaklaşıyor yaklaşmakta olan .Enntepedekide farkında. 0 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    AKTROLLER, Hani şu bizim duanda ikiyüzbin trol ordumuz var gece gündüz çalışıyoruz diyen biri vardı ya. o da dahil hicbirinizin Allah'tan korkunuz kuldan utanmaniz yok, colugunuzun çocuğunuzun yüzüne nasıl bakıyorsunuz lan, Abuzeri'nden tut kadayıfına kadar hergun algı pesindediniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi - Son Dakika
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