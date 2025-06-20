İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vererek tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart 2025'de Ekrem İmamoğlu hakkında suç örgütü liderliği yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

2 ayrı soruşturmanın biri, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade vermesi, bu tanıkların ifadelerinde başta İmamoğlu olmak üzere birçok kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıklarını, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıklarını, suçtan elde ettikleri parayı akladıklarını ve para transfer ile tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıklarını söylemeleri üzerine başlatılmıştı. Diğer soruşturma ise silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılarak örgütün etkinliğinin artırılması ve finansman sağlanması iddiasına ilişkin, İmamoğlu'nun bu çerçevede örgütün çatı yapılanmasıyla ittifak halinde olduğunun tespit edilmesinin örgütün medyası tarafından duyurulması üzerine yapılan tespitler üzerine başlatılmıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan ilk isim Murat Abbas: "Talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım."

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında şimdiye kadar 200'den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 100'den fazla şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 30'dan fazla şüpheli ise etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde yeniden ifade vermek istedi, ifadelerinin ardından tahliye edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen ilk isim İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas oldu. Abbas ifadesinde, kendisine İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un talimat verdiğini söyleyerek, "Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini mail attım. Sonra toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler" demişti. Abbas daha sonra 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Ertan Yıldız: "Bu konunun siyasetten geldiğini, bunun Başkan Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söyledi"

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren diğer isim İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız oldu. Yıldız ifadesinde, "2019 seçimlerinden sonra İSTAÇ'a bir talep geldi. Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan bir firmanın sözleşmesinde bir tadilat talebi vardı. Bu taleple ilgili Mustafa Canlı'yı (eski İSTAÇ Genel Müdürü) aramışlar. Mustafa Canlı beni aradı. Tam olarak hatırlamamakla beraber sözleşmede teknoloji değişikliği, kapasite artışı veya süre uzatma gibi bir konuda baskı yapıldığını söyledi. Olayın hukuken uygun olup olmadığını, şirketinin zararı olup olmayacağını sordum. 'Şirketin lehine olabilir, hukuken de bir sorun olmayabilir.' demesi üzerine 'Madem böyle sen niye karar vermiyorsun, konuyu bana getiriyorsun?' dedim. Birçok siyasinin kendisini aradığını, bu konunun siyasetten geldiğini, bunun Başkan Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili yanıma gelmek istediğini söyledi, kabul ettim. Birkaç gün sonra yanıma geldi, söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP'ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış da alacağını bana iletti." cümlelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen diğer isim müteahhit Seyfi Beyaz. Beyaz'ın 9 Nisan, 25 Nisan, 14 Mayıs ve 26 Mayıs 2025'de 4 ayrı ifade verdiği tespit edilmişti ve son 2 tarihteki ifadelerinde, "Cezaevinde bulunduğum dönemde yaşadığım olayların bir kısmını tekrar hatırladım, bazı olayların üzerinden zaman geçtiği için hepsini o an hatırlamam mümkün değildi. Aklıma gelen diğer olayları da paylaşmak istedim" dediği öğrenilmişti. Beyaz ayrıca, "Verdiğimiz daire ve paraları rızamızla vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. İnşaat işiyle uğraşan birçok kişi benzer muameleye maruz kalmıştır" demişti.

"Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'SİSTEM' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler"

Tahliyesine karar verilen reklamcı Eyüp Subaşı ise "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'SİSTEM' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Belediye ve iştirakleriyle alakalı hiçbir yerden reklam izni alamaz hale geldim. Bu oluşumun amacı, Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır." demişti.

Aynı gerekçeyle tahliye edilen iş insanı Ali Nuhoğlu ise "Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum ancak anladığım kadarıyla kendi kurdukları sistemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar. İSKİ'de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Formaliteden bir ek sözleşme 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler" ifadelerini kullandı.

En son 4 şüpheli daha tahliye edildi

Son olarak şüpheliler Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde yeniden ifade vermek istediklerini belirtip ifadelerinin ardından 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.