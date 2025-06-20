İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı

20.06.2025 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vererek tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart 2025'de Ekrem İmamoğlu hakkında suç örgütü liderliği yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

2 ayrı soruşturmanın biri, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade vermesi, bu tanıkların ifadelerinde başta İmamoğlu olmak üzere birçok kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıklarını, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıklarını, suçtan elde ettikleri parayı akladıklarını ve para transfer ile tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıklarını söylemeleri üzerine başlatılmıştı. Diğer soruşturma ise silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılarak örgütün etkinliğinin artırılması ve finansman sağlanması iddiasına ilişkin, İmamoğlu'nun bu çerçevede örgütün çatı yapılanmasıyla ittifak halinde olduğunun tespit edilmesinin örgütün medyası tarafından duyurulması üzerine yapılan tespitler üzerine başlatılmıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan ilk isim Murat Abbas: "Talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım."

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında şimdiye kadar 200'den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 100'den fazla şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 30'dan fazla şüpheli ise etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde yeniden ifade vermek istedi, ifadelerinin ardından tahliye edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen ilk isim İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas oldu. Abbas ifadesinde, kendisine İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un talimat verdiğini söyleyerek, "Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini mail attım. Sonra toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler" demişti. Abbas daha sonra 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Ertan Yıldız: "Bu konunun siyasetten geldiğini, bunun Başkan Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söyledi"

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren diğer isim İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız oldu. Yıldız ifadesinde, "2019 seçimlerinden sonra İSTAÇ'a bir talep geldi. Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan bir firmanın sözleşmesinde bir tadilat talebi vardı. Bu taleple ilgili Mustafa Canlı'yı (eski İSTAÇ Genel Müdürü) aramışlar. Mustafa Canlı beni aradı. Tam olarak hatırlamamakla beraber sözleşmede teknoloji değişikliği, kapasite artışı veya süre uzatma gibi bir konuda baskı yapıldığını söyledi. Olayın hukuken uygun olup olmadığını, şirketinin zararı olup olmayacağını sordum. 'Şirketin lehine olabilir, hukuken de bir sorun olmayabilir.' demesi üzerine 'Madem böyle sen niye karar vermiyorsun, konuyu bana getiriyorsun?' dedim. Birçok siyasinin kendisini aradığını, bu konunun siyasetten geldiğini, bunun Başkan Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili yanıma gelmek istediğini söyledi, kabul ettim. Birkaç gün sonra yanıma geldi, söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP'ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış da alacağını bana iletti." cümlelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen diğer isim müteahhit Seyfi Beyaz. Beyaz'ın 9 Nisan, 25 Nisan, 14 Mayıs ve 26 Mayıs 2025'de 4 ayrı ifade verdiği tespit edilmişti ve son 2 tarihteki ifadelerinde, "Cezaevinde bulunduğum dönemde yaşadığım olayların bir kısmını tekrar hatırladım, bazı olayların üzerinden zaman geçtiği için hepsini o an hatırlamam mümkün değildi. Aklıma gelen diğer olayları da paylaşmak istedim" dediği öğrenilmişti. Beyaz ayrıca, "Verdiğimiz daire ve paraları rızamızla vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. İnşaat işiyle uğraşan birçok kişi benzer muameleye maruz kalmıştır" demişti.

"Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'SİSTEM' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler"

Tahliyesine karar verilen reklamcı Eyüp Subaşı ise "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'SİSTEM' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Belediye ve iştirakleriyle alakalı hiçbir yerden reklam izni alamaz hale geldim. Bu oluşumun amacı, Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır." demişti.

Aynı gerekçeyle tahliye edilen iş insanı Ali Nuhoğlu ise "Bu paraların ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum ancak anladığım kadarıyla kendi kurdukları sistemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar. İSKİ'de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Formaliteden bir ek sözleşme 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler" ifadelerini kullandı.

En son 4 şüpheli daha tahliye edildi

Son olarak şüpheliler Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde yeniden ifade vermek istediklerini belirtip ifadelerinin ardından 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
23:03
Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen arazide arama
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
22:19
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 07:21:47. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25'den fazla şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.