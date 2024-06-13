İçişleri Bakanı: Bozdoğan-42 Operasyonunda 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Bozdoğan-42 Operasyonunda 58 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-42' operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tüfekler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

13.06.2024 08:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Bozdoğan-42" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ilde "Bozdoğan-42" operasyonları düzenlendi. Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin geçmiş dönemlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Bozdoğan-42 Operasyonunda 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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