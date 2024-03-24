İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen "KALKAN-16 operasyonunu duyurdu. Operasyonda yakalanan 19 göçmen kaçakçısından 7'si tutuklandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonla bilgileri verdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;
MUĞLA:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;
15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
BURSA:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;
4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."
Son Dakika › 3.Sayfa › 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kalkan-16 operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların ülkenin her bölgesinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı. Çalınan motosiklet sahibine iade edildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı ve çalınan motosikleti sahibine teslim etti.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.
Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir parkta meydana gelen olayda, bir şüpheli eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheli daha sonra gözaltına alındı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Şüpheli, saldırıyı eşini aldattığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.
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