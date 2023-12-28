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İçişleri Bakanı Yerlikaya, müstehcen içerikli video paylaşan 19 şüpheliyi yakalattı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, müstehcen içerikli video paylaşan 19 şüpheliyi yakalattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon sonucunda müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, müstehcen içerikli video paylaşan 19 şüpheliyi yakalattı
28.12.2023 - 20:27,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 ilde müstehcen içerikli video paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi

İSTANBUL- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" operasyonu kapsamında müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı. Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan 'KAFES-26' Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya, müstehcen içerikli video paylaşan 19 şüpheliyi yakalattı - Son Dakika


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