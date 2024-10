İngiliz modelden Diddy skandalına dair çarpıcı açıklama \'\'Yaptığım seçim hayatımı kurtardı\'\'

3.Sayfa

Ünlü model Precious Muir, New York'ta yaşayan genç bir model olarak Diddy'nin meşhur partilerine nasıl katıldığını ve bu tercihin hayatını kurtardığına inandığını açıkladı.

Precious Muir, 2005 yılında yirmili yaşlarının başında Büyük Elma'ya taşındığında kendisine isim yapmasının tek yolunun 'ağ kurmak' olduğu söylendi; bu da genellikle zengin ve ünlülerin katıldığı gösterişli partilerde takılmak anlamına geliyordu. Ancak bu partilerin karanlık bir tarafı da vardı; genç kızlara uyuşturucu karıştırılmış içecekler teklif ediliyor, cinsel ilişkiye zorlanıyorlar ve rızaları olmadan filme alınıyorlardı. Ve bunların hepsinden daha ahlaksız olan parti , kadınları kaçırmak, uyuşturmak ve cinsel faaliyetlere zorlamakla suçlanan ve şu ana kadar 120'den fazla mağduru bulunan ABD'li rapçiSean ' Diddy ' Combs tarafından düzenlendi.

Şu anda 40 yaşında olan ve deneyimli bir sunucu olan Precious, itibarsızlaşmış müzik patronunun kötü şöhretli partilerinde gerçekten neler yaşandığını anlatmanın doğru zamanının geldiğini düşünüyor ve o dönemde pek çok akranının modelliği bırakması, rehabilitasyona girmesi veya ölmesi sonrasında, uyuşturucu kullanmama kararının hayatını nasıl kurtardığını açıkladı.

"UYUŞTURUCU KULLANMAMAK HAYATIMI KURTARDI"

MailOnline'a konuşan Precious, şunları söyledi: 'Başarısız olan çok sayıda kız vardı, modelliği bırakan veya terapiye veya rehabilitasyona giden çok sayıda kız vardı. Uyuşturucu kullanmamak hayatımı kurtardı. Uyuşturucuya bulaşmamanın, diğer birçok kızın düştüğü karanlık bir yere girmemi engellediğine gerçekten inanıyorum.

2018 yılında Channel 4'te yayınlanan reality show The Circle'ın ilk sezonunda rol alan Precious, on yılını New York, Manhattan'da model olarak çalışarak geçirdi ve sosyal medya öncesi çağda, kazançlı sözleşmeler imzalayabilmek için etkili isimlerle bağlantı kurması yönünde teşvik edildi. Taze yüzlü bir Londralı için, sektörün ağır toplarıyla kaynaşma fikri başlangıçta heyecan vericiydi. Menajerim benim gerçekten network kurmamı, dışarı çıkıp insanlarla tanışmamı istiyordu, fırsatlar ortaya çıkacaktı. Ülkeye yeni gelmiştim ve seçmelere gidemediğim insanlarla bağlantı kurmam gerekiyordu. O zamanlar modellerin aldığı işlerin çoğu ağ kurma yoluyla oluyordu. Davet edilmek ve bu muhteşem ve inanılmaz insanların etrafında olmak istedim, bu yüzden fırsatınız varsa giderdiniz. O zamanlar bir markaya doğrudan mesaj göndermek için sosyal medya ve Instagram gibi bir lüksümüz yoktu, partilere gitmek sadece bir seçenek değildi, aynı zamanda işimizin bir parçasıydı." dedi.

Precious, 2007 yılında Ciroc Vodka'nın New York'taki bir marka etkinliğine katılırken bir kulüp tanıtımcısının kendisine yaklaştığını ve Combs'un düzenlediği bir partiye katılma şansı teklif ettiğini açıkladı.

Kendisine ve diğer modellere, kaldığı Hamptons'dan, çok sayıda ünlünün katıldığı yakındaki partiye servis otobüsleri veya karartılmış SUV'lar aracılığıyla ulaşım sağlanacağını söyledi.

Precious şunları söyledi: 'Gergin ve heyecanlıydım, bu tür insanların arasına davet edildiğime inanamıyordum. Kendime bir isim yapmamıştım, hala kendimi kanıtlamaya çalışıyordum. Çok gençtim. Kariyerimi başka nasıl ilerletebileceğimi bilmiyordum. Diğer modellerden, partilere gittiğinizde çok dikkatli olmanız gerektiğini, çünkü size asılmaya çalışan insanlar olduğunu söyleyen hikayeler duymuştum ve ben genç ve saftım.

Precious'un ihtiyatlı olmak için başka nedenleri vardı. Combs'un partisinden önce, bir başka gürültülü endüstri partisinde uyuşturuculu bir içki yudumladı ve bu da yüzünün yarısını uyuşturdu.

Ayrıca bir arkadaşı tarafından hiçbir 'ot' içmemesi konusunda uyarıldı, zira Diddy'in ot içine 'bir şeyler serptiği' iddia ediliyordu, ayrıca votka shot'larının da uyuşturucu içerdiği ve birçok 'tuzak'tan biri olduğu söyleniyordu.Ünlü insanların oturup kendi aralarında sohbet ettikleri belli alanlar vardı, ayrıca sedirler ve kanepeler vardı, her şey beyazdı ve biz de beyaz giyiniyorduk. Kim uyuşturucu kullanırdı ve bundan sonra nereye giderdi, bu ilk adımdı. Eğer uyuşturucuyla barışıksanız başka neyle barışıksınız? Telefonunuzla çok fazla izleniyordunuz, fotoğraf çekmenizi istemiyorlardı çünkü özel bir ortamdı, güvenlik vardı, çok fazla görüntü çekmenizi istemiyorlardı, çok özel ve çok özeldi.'

"ÇOCUĞUNUZU NEDEN BÖYLE BİR YERE GETİRİRSİNİZ?"

Precious'u rahatsız eden bir diğer konu ise partilere katılan küçük çocukların gün boyunca konuklarla kaynaşması ve partinin daha karanlık, daha sefahat düşkünü, daha uğursuz tarafının akşam saatlerinde ortaya çıkmasıydı. Düşündüm ki, bu bir günlük parti ve Hamptons olmasına rağmen, çocuğunuzu neden böyle bir şeye getirirsiniz ki? Havuzda yarı çıplak kadınlar ve çıplak kadınlar görüyordunuz, insanları etkilemeye çalışan, havuzda birlikte olan, havuzda çıplak halde birbirlerini öpen, dokunan ve elle taciz eden bir sürü kız vardı, farklı kıyafetler giymiş dansçılar performans sergiliyordu. Burası çocuklar için uygun bir ortam değil. İnsanların cinsel ilişkiye girdiğini gördüm, tuvalete gittiğimde prezervatif ambalajları, yanlarında kokain parçaları ve onu koklamak için kullandıkları şey her neyse onu gördüm. İnsanlar atmosferin elle tutulur olduğunu, seksin etrafınızda olduğunu ve çok fazla grafik seks davranışı olduğunu anlamıyorlar. Bunu hissedebiliyor ve görebiliyorsunuz. Bir odanın yanından geçiyordum ve yatak odasında insanların seks yaptığını duyabiliyordum.'

Precious, 54 yaşındaki Diddy ile, 2016 yılında Los Angeles'ta bir otel koridorunda şarkıcı Cassie Ventura ile birlikte olduğu dönemde bir partide tanıştığını ve şarkıcının ona saldırdığını söyledi. Model, o sırada 21 yaşında olan partneri için anında endişelendiğini, çünkü kendisi gibi çok genç göründüğünü ve incecik fiziklerinin misafirler tarafından avlandığını hissettiğini itiraf etti.

"DİDDY'NİN TUTUKLANDIĞINI DUYUNCA ŞAŞIRMADIM"

Diddy şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuklu bulunuyor ve yargılanmayı bekliyor ve suçlu bulunursa uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Suçlamaları reddediyor.

Phats & Small grubunun solisti 52 yaşındaki Ben Ofoedu ile ilişkisi olan Precious, rapçinin tutuklandığını duyduğunda şaşırmadığını itiraf ederek "Tüm iddiaları duyunca iğrendim. Bir insanın neden böyle olmak istediğini anlayamıyorum ama suçlamalara hiç şaşırmadım çünkü Diddy partilerine gittiğimde zaten sınırdaydı." dedi.