İnterpol\'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı İzmir\'de yakalandı

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Interpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen zanlı İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.

KILIK DEĞİŞTİREREK GİRDİ, SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı