İnterpol'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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İnterpol'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı İzmir'de yakalandı

İzmir'de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kılık değiştirerek İzmir'de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu belirlendi. C.A., tutuklandı.

21.02.2024 09:06
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Interpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen zanlı İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.

KILIK DEĞİŞTİREREK GİRDİ, SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

İnterpol\'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı İzmir\'de yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnterpol'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İBRAHİM DALKILIÇ: Nasıl bir ülke olduk İnterpol zanlıyı burda buluyor çalıntı arabayı burda buluyor kaçakçısı burda… ülke ne hale geldi. 55 0 Yanıtla
  • salihb: Bi yanlışlık var İstanbul olması lazımdı.bi daha kontrol edin bi İzmir değildir kesin 29 4 Yanıtla
  • hüseyin şen: interpolün merkez üssü burası sanırım dünyanın her yerinde arananlar sadece burada bulunuyor 26 0
  • Erkut Köse: Sınırlarımız havaalanlarımız hotellerin dönen kapıları gibi oldu rahatlıkla birileri giriyor birileri çıkıyor 13 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İnterpol'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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