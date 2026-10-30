İspanya'daki tren kazasında 27 milletten mağdur var, aileler Toledo'da DNA bekliyor - Son Dakika
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İspanya'daki tren kazasında 27 milletten mağdur var, aileler Toledo'da DNA bekliyor

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İspanya\'daki tren kazasında 27 milletten mağdur var, aileler Toledo\'da DNA bekliyor
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İspanya\'daki tren kazasında 27 milletten mağdur var, aileler Toledo\'da DNA bekliyor
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İspanya'da 74 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı tren kazasında aileler Toledo'da DNA örneği vererek sonuçları bekliyor. Başbakan Pedro Sanchez 27 farklı milletten mağdur bulunduğunu belirtirken, ölenlerden yalnızca 13'ünün kimliği tespit edilebildi.

İspanya'da meydana gelen tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin teşhis ve DNA örneği vermek için bulundukları Toledo şehrindeki acı bekleyişi sürerken Başbakan Pedro Sanchez "27 farklı milletten mağdur var" açıklamasında bulundu.

İspanya'da 74 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla yaralının tedavi gördüğü ve bazılarının taburcu olduğu tren kazasında en acı aşamalardan biri bugün başladı. Toledo ilinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları teşhis ve DNA örneği vermek için Toledo'daki sağlık merkezilerine başvurdu. Aileler daha sonra Toledo'daki bir merkezde bir araya geldi. Erken saatlerden itibaren merkeze gelen aileler sağlık görevlileri ve psikologlar eşliğinde başkent Madrid'e gönderilecek DNA örneklerinin gelecek haberleri beklemeye başladı.

Ailelerin sorularını cevaplamak üzere kazaya karışan her iki tren şirketi temsilcileri de merkezde hazır bulunuyor.

"27 farklı milletten mağdur var"

İspanya Başbakanı Pedro Snchez ise bu sabah yaptığı açıklamada, "Mağdurlar sadece İspanyol değil, bu trajedide ölmüş olabilecek 27 farklı milletten mağdur var. Tüm konsolosluklarla iletişime geçiyoruz ki ellerinde tüm bilgiler olsun diye" ifadelerini kullandı.

Hatalı talimat veren operatör ifade vermiyor

İspanya medyasında yer alan haberlerde ise AVE treninin hareketine normal hızda devam etmesi talimatını veren Atocha Ana Kontrol Merkezindeki operatörün ifade vermeme hakkını kullandığı bildirildi. Habere göre soruşturmaya yakın kaynaklar, operatörün o sırada sadece protokol kurallarına uyduğunu söylemekle yetindiğini belirtti.

İspanya'daki tren kazasında 74 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. 71 yaralı tedavileri sonrası taburcu edilirken, 39'unun tedavisi ise çeşitli hastanelerde devam ediyor. Ölenlerden ise sadece 13'ünün kimliği tespit edilebilirken, bazı yolcuların kimlik tespitinin daha uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA
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