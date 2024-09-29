İsrail, Lübnan\'ın ardından Yemen\'i de vurdu

İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'le uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirten Yemen'deki İran destekli Husiler ise yaptığı açıklamada, "Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." dedi.
İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıda çok sayıda savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı kullanıldığını aktardı. Ordu, Husilerin söz konusu limanları İran'dan silah ve petrol dahil olmak üzere askeri amaçlı sevkiyatlar için kullandığını belirterek, saldırıların Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.
Saldırılara dair Yemen Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti. Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.
Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kentini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye bugün düzenlediği hava saldırılarında 42 kişinin öldüğünü, son iki gün içinde öldürülenler arasında 14 sağlık çalışanının bulunduğunu bildirmişti.
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