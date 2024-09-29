İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu

Geniş Video İzle

İsrail ordusu Lübnan'ın ardından Yemen'de de saldırılarını artırdı. Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlenirken, Yemen'deki İran destekli Husiler yaptığı açıklamada, İsrail'le uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirterek, ''Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak.'' ifadelerini kullandı.

29.09.2024 18:52  Güncelleme: 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'le uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirten Yemen'deki İran destekli Husiler ise yaptığı açıklamada, "Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." dedi.

İsrail, Yemen'deki Limanlara Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL, YEMEN'İ VURMAYA BAŞLADI

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıda çok sayıda savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı kullanıldığını aktardı. Ordu, Husilerin söz konusu limanları İran'dan silah ve petrol dahil olmak üzere askeri amaçlı sevkiyatlar için kullandığını belirterek, saldırıların Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

4 ÖLÜ, 29 YARALI

Saldırılara dair Yemen Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İsrail, Yemen'deki Limanlara Hava Saldırısı Düzenledi

HUSİLER: İSRAİL'LE UZUN SOLUKLU BİR SAVAŞA GİRECEĞİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti. Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.

İsrail, Yemen'deki Limanlara Hava Saldırısı Düzenledi

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR SAVAŞ"

Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.

LÜBNAN'DAKİ SON SALDIRIDA 21 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kentini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye bugün düzenlediği hava saldırılarında 42 kişinin öldüğünü, son iki gün içinde öldürülenler arasında 14 sağlık çalışanının bulunduğunu bildirmişti.

İsrail, Lübnan\'ın ardından Yemen\'i de vurdu
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Gültekin Konukcu:
    reis nerdesin bakıyorum hep amerikada 98 40 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    REISinkini ALMASAN OLMUYURMU 1 0
    Murat:
    reis her zaman olduğu yerde de sen neredesin KÜLtekin?? 1 0
  • Mehmet Yılmaz:
    ancak konuşuyor lar başka bi şey yok husilerde boş işler varsa teknolojin uzun menzilli füzelerin göster ne bekliyorsun 109 13 Yanıtla
  • Desperado null:
    Filistin Lübnan yemen de bitti sirada neresi var acaba 96 6 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Birileri düğmeye bastı ALLAH sonumuzu hayır etsin 3.dünya Savaşı'nın temelleri atılıyor 89 6 Yanıtla
    Whatisup Up:
    Merak etme 3. Dünya savaşı çıkmaz. İsrail geleni geçeni tek tek kazığa oturtuyor. İlerde 3. Dünya savaşı çıkartacak devlet kalmayacak. Sen rahat ol. 0 0
    Mehmet Erginer:
    Hay yazacağın yoruma 0 0
  • Emre Bey:
    İran’a güvenip adamlara saldırdınız sonuç Hamas Hizbullah hepsinin başı mosad İsrail’dir İran İsrail Amerika Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ülkelerdir. 80 6 Yanıtla
  • Musti Sert:
    bizim bizden başka dostumuz yok ülkemizi herkez kıskanıyor herşey yetişiyor 1 günde 4 mevsim yaşanan bi corafya 33 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:19:08. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement