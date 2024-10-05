Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor - Son Dakika
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Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor

İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu, sanal ortamda bir suç unsuruyla karşılaştıklarında nasıl hareket edeceklerini bilmiyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Asım Ekren, kullanıcı haklarına ilişkin açıklama yaptı. İnternet kullanıcılarının Basın Kanunu'nda yapılan değişiklikle şikayet ve tazminat hakkı kazandığına dikkati çekti.

05.10.2024 15:45
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Günlük hayatın önemli bir unsuru haline gelen internet - sosyal medya, bir yandan hak gasplarını da barındırıyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Asım Ekren, özellikle haber siteleri ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, dolandırıcılıklar ile karalayıcı ve yalan haberler karşısında kullanıcıların haklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İNTERNET HABERCİLİĞİ DAHA GÜVENİLİR HALE GELDİ"

Basın-yayın alanında son kanuni düzenlemelere değinen Savcı Ekren, "7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dur. 14.10.2022 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 18.10.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa maddelerinin içeriğinde internet yayınlarının (haber sitelerinin) kişi veya kurumları ilgilendiren birçok yeniliği barındırdığını söylemek mümkündür. Belirtmek gerekir ki her internet sitesi, "internet haber sitesi" statüsünde değildir. İnternet haber siteleri, bu kanunla süreli yayın içine dahil edilerek Basın Kanunu uyarınca, yeri ve muhatabı belli, daha güvenilir bir yapıyla bir takım hak ve yükümlülüklere tabi tutulmuştur." dedi.

İLETİŞİM ADRESLERİ AÇIK VE ULAŞILABİLİR OLARAK PAYLAŞILACAK

Sayısı her geçen gün artan internet-sosyal medya yayınlarının, bir başka ifadeyle haber sitelerinin uyması gerken yükümlülüklere dikkat çeken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Ekren, söz konusu haber sitelerine ulaşmanın kolaylaştırıldığının altını çizerek şöyle konuştu: Kullanıcılar, internet haber sitesinin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adreslerine ilgili internet ortamında ve ana sayfada doğrudan ulaşabileceklerdir. Bu bilgiler, iletişim başlığı altında bulundurulacaktır. Bu durum, taleplerin daha kısa sürede ve etkili olarak internet haber sitesine iletilmesini sağlayacak. Kullanıcı vatandaşa muhatabı bilme yönünden güven verebilecektir." ifadelerini kullandı.

İÇERİKLERDEKİ TÜM DEĞİŞİKLİKLER TAKİP EDİLEBİLECEK

Savcı Asım Ekren Söz konusu haber sitelerinde haber, fotoğraf, video ve diğer içeriklerin ilk yayınlandığı tarih ve sonrasında yapılabilecek güncellemelerinin de kullanıcıların görebileceği şekilde olmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

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KULLANICILAR ŞİKAYET VE TAZMİNAT HAKKI ELDE ETTİ

"Kullanıcılar, genel esasalar saklı olmak üzere Basın Kanunu'nda sayılan eylemlere aykırılık halinde hukuki tazminat talep edebilecek, cezai sorumluluk nedeniyle şikayet edebileceklerdir. Daha önceki talep veya şikâyetlerde karşılaşılan sorumluların tespitindeki zorluklar büyük ölçüde, artık olmayacaktır. Çünkü bu bilgiler cumhuriyet başsavcılıklarına verilmesi gereken beyannamede gösterilecek ve aleni olarak, yani isteyen herkesin görebileceği şekilde kayıt edilecektir. Bu da karşıdaki muhatabı, yani haber sitesi yetkililerini bilme ve gerektiğinde resmi kayıtlardan ulaşılabileceğini öngörmeyi sağlayacaktır."

DÜZELTME VE CEVAP HAKLARININ YAYINLANMASI ZORUNLU

"Kişi veya kurumların varsa düzeltme ve cevap (tekzip) talepleri internet ortamında da artık karşılanacaktır. Tekzip daha önce internet haber siteleri için yoktu. Gazete, dergi ve televizyonlar için vardı. Değişiklikle tekzip talepleri,hiçbir düzeltme ve ekleme yapılmaksızın, yazının alındığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlanması zorunludur. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, tekzip metni ilgili sitede ilk yirmi dört saati ana sayfada olmak üzere bir hafta süreyle yayımlanacaktır. Tekzibin yayınlanmaması ve ilgilinin talebi üzerine sulh ceza hakimliğince verilen düzeltme ve cevabın yayımlanmaması halinde bu durum suç olacağı için ilgili yayının yapıldığı site yönetiminin beyanname kaydının bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet edilebilir."

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Son Dakika 3.Sayfa Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor - Son Dakika

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