İstanbul'da 21 kişi dolandırıcılıkla gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 21 kişi dolandırıcılıkla gözaltına alındı

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İstanbul merkezli operasyonda, sosyal medya üzerinden 7 milyon lira dolandıran çete çökertildi.

17.01.2025 12:51
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İstanbul merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

5 kişiyi 7 milyon lira dolandırdılar

İSTANBUL - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada tanıştıkları kişilerle buluştukları sırada cep telefonlarını ele geçirerek hesaplarından para aktaran çete çökertildi. 7 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin ağlarına düşürdükleri kurbanlarıyla buluştukları anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden dolandırıcılık yapan bir suç örgütü, 5 müştekiyi toplamda 7 milyon lira dolandırdı. Mağdurların şikayetleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarında mağdurlarla iletişime geçerek buluşma ayarladığı, ardından buluşma sırasında mağdurların telefonlarını ele geçirip mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesaplarına erişerek yüksek miktarda para transfer ettikleri belirlendi. Ayrıca çaldıkları telefonları daha sonra sattıkları da öğrenildi.

9 ilde eş zamanlı baskın

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak 2025'te İstanbul merkezli olarak Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan örgüt lideri M.B.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

5 müştekiden 7 milyon lira dolandırdılar

Suç örgütünün toplamda 5 müştekiyi dolandırarak yaklaşık 7 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin kadın olduğu öğrenilirken, ifadelerinde suçlamaları kısmen kabul ettikleri ve suçu birbirlerine attıkları belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin sevk esnasında, "Niye burada olduğumu bilmiyorum, ben de dolandırıldım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin müştekilerle buluştukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet vatandaşları uyardı

Emniyet yetkilileri, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarını kullanan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür dolandırıcılık olaylarına maruz kalanlarında vakit kaybetmeden polise başvurmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul\'da 21 kişi dolandırıcılıkla gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 21 kişi dolandırıcılıkla gözaltına alındı - Son Dakika

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