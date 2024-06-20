İstanbul'da Bir Eğlence Mekanında Tanıştığı Kız Tarafından Soyulan Adam, Hırsızları Polise Teslim Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Bir Eğlence Mekanında Tanıştığı Kız Tarafından Soyulan Adam, Hırsızları Polise Teslim Etti

İstanbul'da bir eğlence mekanında tanıştığı genç bir kız tarafından soyulan adam, polisi arayarak hırsızları kıskıvrak yakalattı. Kızın suç ortaklarıyla buluşma ayarlayan genç, polis ekipleriyle birlikte tuzak kurdu. Hırsızlar, çaldıkları aracı Şişli'de bırakıp metrobüsle buluşma adresine gelmişlerdi.

20.06.2024 09:26
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İstanbul'da gittiği bir eğlence mekanında genç bir kızla tanışan adam, gecenin sonunda kızla birlikte Küçükçekmece'de bir otele gitti. Bir süre vakit geçirdikten sonra duşa giren gencin cebinden kontak anahtarını alan kız, aşağıda bekleyen suç ortaklarına camdan atarak aracı çaldırdı. Şahısların arayarak 20 bin lira istemesi üzerine genç, polisi arayarak tuzak kurduğu hırsızları kafeteryada kıskıvrak yakalattı. Yaşananlar kameralara yansırken, hırsızların çaldıkları ancak yakıtı biten aracı Şişli'de bırakıp buluşmaya metrobüs ile geldikleri ortaya çıktı.

Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi. Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.

Otelde duş alırken aracını çaldılar

Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı. Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.

Çaldıkları aracın yakıtı bitince metrobüsle gelmişler

Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldığı otomobili ise yakıtı bitmesi nedeniyle Şişli'de terk edilmiş halde bıraktıkları ve metrobüs ile buluşma adresine geldikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Polisin yakaladığı 4 şahıs tutuklandı

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, "gasp (yapma)" ve "oto hırsızlığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Bir Eğlence Mekanında Tanıştığı Kız Tarafından Soyulan Adam, Hırsızları Polise Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Bir Eğlence Mekanında Tanıştığı Kız Tarafından Soyulan Adam, Hırsızları Polise Teslim Etti - Son Dakika
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