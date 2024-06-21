İstanbul'da Emekli Polis Memurunu Öldüren ve Film Setine Baskın Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Bağcılar'da emekli bir polis memurunu silahla vurarak öldüren, Kartal'da bir film setine baskın yapan ve Bahçelievler'de de bir araba garajına yönelik silahlı saldırı suçlarına karışan 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yerel çetelerin karıştığı silahlı saldırılarda son 6 günde Avşin Altuntaş isimli emekli polis memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kartal'da bir film setine ve Bahçelievler'de bir otomobil garajına yönelik silahlı saldırı yapıldı. Kanlı eylemlerin ardından harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisi, meydana gelen olaylara ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Polis, Kurban Bayramı arifesinde Bahçelievler'de faaliyet gösteren bir bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırı ile bayramın üçüncü günü Kartal ilçesinde faaliyet gösteren bir film çekim seti ofisine yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayını ve dün de Bağcılar ilçesinde bir iş yerine yönelik yapılan kanlı saldırıda emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülme olayının faillerini tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayların izini süren polis, kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan zincirleme operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, bu silahlara ait şarjörler ve kalaşnikof ve tabancalara ait 170 mermi ele geçirildi.

Yakalanan saldırganların evde uyuşturucu ve alkol partisi yaptıkları sırada polis baskınına hedef oldukları anlaşılırken, zanlıların 2'sinin emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesi olayına karıştıkları, gözaltındaki 3 şüphelinin ise Kartal'daki film setine yapılan silahlı saldırının failleri oldukları öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor. - İSTANBUL