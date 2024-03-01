İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 21 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı, 7 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 21 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapılırken, denetimlerde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 28 Şubat 2024 tarihinde Fatih ilçesinde yapılan denetim esnasında S.J., isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde 16 adet sahte pasaport ele geçirildi. Şahsa yapılan sorgulamada sahte olduğu değerlendirilen pasaportları Fatih'te faaliyet gösteren bir iş yerinden aldığını belirtmesi üzerine ekipler tarafından adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan armalarda Filistin, Yemen, Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, ve Belçika ülkelerine ait 193 adet sahte pasaport, mor ışık cihazı, para sayma makinesi, 3 bin 200 dolar, bin 460 euro ve 6 adet ikamet belgesi ele geçirildi.
27 Şubat 2024 tarihinde Esenler'de yapılan denetimler esnasında 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan ve hakkında 23 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A., yakalanarak gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenleri Edirne üzerinden yurtdışına gitmelerini sağlayan kişilere yönelik yapılan operasyonda Avcılar'da görülen 2 şüpheli araç takibe alınarak Silivri'de durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurtdışına gitmelerini sağlayan F.B., S.T., ve E.K., isimli şahıslar ile birlikte 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Denetimler ve yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 21 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi.
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