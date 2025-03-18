İstanbul\'da şiddetli kar yağışı için saat verildi

bora aslan:

İşiniz gücünüz yalan haber yapmak. Apo ya hakaret suç sayılacak yakında. Siz kar kar kar diye bagirin. Yakında teröristler parti kuracaklar. Akplilerin seçimden önce dedikleri gibi. CHP ye oy verirseniz apoyu cikartacaklar dediler. Ne oldu akp li mhp li milliyetçiler neredesiniz. Bişey desenize evinde şehit olanlarin ahi ensenizde bilesiniz. BU MİLLET BU OLAYİ KABULLENEMEZ UYANİN MİLLET UYANİN.