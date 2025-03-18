Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Aenavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.
Öte yandan İstanbullulara uyarılar peş peşe yapıldı. Megakentte kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi - Son Dakika
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