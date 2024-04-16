İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında toplandı. Meclis başkanvekillerinin belirlendiği toplantıda, gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından oylandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Kültürpark Fuar Alanı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda mecliste grupları bulunan partilerin temsilcileri de söz aldı.
Grup Başkanvekilleri belirlendi
Konuşmaların ardından Meclis 1. ve 2. Başkanvekili oylamasana geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Altan İnanç olurken, Meclis 2. Başkanvekili ise yine CHP'den Mehmet Atilla Baysak oldu. Meclis Başkanvekillerinin belirlenmesinin ardından gündemde bulunan Çevre ve Sağlık Komisyonu üye, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye, Plan ve Bütçe Komisyonu üye, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye, Ulaşım Komisyonu üye, Hukuk Komisyonu üye, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üye, Turizm ve Fuarcılık Komisyonu üye, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyon üye, Kent Konseyi Komisyon üye, Engelsiz İzmir Komisyonu üye, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu üye, Deprem ve Afet Komisyon üye, Esnaf, Meslek, Odaları ve Tüketici Koruma Komisyon üye, Sosyal Politikalar Komisyon üye, Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonu üye, Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonu üye, Deniz, Kıyı Alanları ve Limanlar Komisyonu üye, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu üye, Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Kent Komisyonu üye, Gençlik Üniversiteler ve İstihdam Geliştirme Komisyonu üye, Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu üye, İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu üye seçimleri gerçekleştirildi. Üyelerin seçilmesinden sonra gündemde bulunan diğer maddeler meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Gündem maddelerinin oylandı ve yeni dönemin ilk oturumu sonlandırıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını, İzmir için başarılı çalışmalar yapmayı dilediklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Birlikte güzel bir 5 sene geçirmeyi, şehrimizde iz bırakacak çalışmalar yapmayı yürekten diliyorum" dedi.
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın yeniden kurulmasına ilişkin önerge ise meclis gündemine geldi. Önergeye dair söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, önerge için grubu adına çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu önerge geçtiğimiz dönemde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın kapatılmasının ve Milli Emlak Kamulaştırmanın da Depreme bağlanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu Cumhur İttifakı olarak ifade etmiştik. O günün şartlarında da bunun tekrar geri geleceğini bildiğimizi belirtmiştik. AK Parti olarak kentsel dönüşüm daire başkanlığının kurulduğu, deprem riskini yaşadığımızı düşünürsek bunu yanlıştan dönülme maddesi olarak gördüğümüzü ve olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Cemil Tugay ise konuşmasında, "Ben de meclis üyesiydim ve oradaki düşüncenin işlemleri daha da hızlandırmak olduğunu biliyorum. Geçen süreç içerisinde işleyişi değerlendirdiğimiz zaman tekrar kurulmasının yararlı olacağını düşündüğümüz için kuruyoruz. İyi niyetli bir çabaydı. Orada başka düzenlemeler de var" diye konuştu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. - İZMİR
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