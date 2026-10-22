Çiğli'de emekli astsubay ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Çiğli'de emekli astsubay ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü

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İzmir Çiğli'de Mimar Sinan Caddesi'nde sabah 08.00 sıralarında tartışan iki emekli astsubay kardeşten 65 yaşındaki Bilgetekin G., 62 yaşındaki kardeşi Ali Aytekin G.'yi silahla vurdu. Kurşunlanan kardeş kanlar içinde yere yığılarak yaşamını yitirdi, ağabey tabancayla birlikte yakalandı. Ölen kardeşin ağabeyine sosyal medyada hakaret ettiği öne sürüldü; soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli astsubay oldukları öğrenilen iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. (62) hayatını kaybetti.

CADDEDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşleyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET İDDİASI

Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaAli Aytekin3. SayfaOlaylarGüncelMedyaKavgaÇiğliİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Bir işin içinde alkol varsa her şey olabilir .. 0 0 Yanıtla
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