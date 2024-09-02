İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında

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Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada zorla çuval geçirdi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahısların ABD askerinin başına çuval geçirirken, "Yankee Go Home (Evine git)" diye bağırdığı görüldü. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, olayı Hamas lideri Haniye suikastına tepki olarak yaptıklarını söyledi.

02.09.2024 18:44
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İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı. Olayı Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üstlendi.

ABD ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Olayı Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üstlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.

DOĞU PERİNÇEK: ABD VE İSRAİL'İN PLANLARINA MEYDAN OKUDULAR

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek, ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular.

"HAMAS LİDERİNİN ŞEHİT EDİLMESİNE TÜRKİYE'DEN YANIT VERMİŞLERDİR"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye namlularını gösteren ABD, İsrail ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri hangi güçle karşı karşıya geldiklerini hesap etmek durumundadırlar. Aynı zamanda Türk Gençliği, HAMAS lideri Heniyye'nin şehit edilmesine Türkiye'den yanıt vermişlerdir ve kahraman Filistin halkına İzmir'den selam göndermişlerdir."

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
İzmir\'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Amerika bizim askerlerin başına çuval geçirdiğinde reisimiz ne notası veriyosunuz müzik notası mı diyerek olayı tiye almıştı. 17 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: "Çuval" ın iz bıraktığı acı bir hatırası var . Unutmayanlara selam olsun. 15 0 Yanıtla
  • Ergün Akyüz: İzmirlilerden beklemiyorduk zaten:) 5 9 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin: bu saatten sonra vatan partisini tek gecerim 2 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Gençlerin gözlerinden öpüyorum. 0 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı: helal olsun vatan partisi ne bu saatten sonra bende tek geçerim 0 0 Yanıtla

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