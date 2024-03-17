İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-15" operasyonları düzenlendi. Otelde düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı. İşletmelere para cezasının uygulandığı operasyonlarda 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden duyurduğu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "Düzensiz Göç" ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda;
40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan; 39'u geri gönderme merkezine teslim edildi. 1'i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı - Son Dakika
Bursa'da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci, okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, seslerini okulun en üst katındaki bir sınıfın camına çıkarak duyururken, öğretmenlerden birinin gelmesiyle öğrenciler kurtarıldı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
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Denizli'nin Tavas ilçesinde dengesini kaybederek kanala düşen 2 çocuk babası İsmail Kıras, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Kıras, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kıras'ın cenazesi Çalıköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, tır yoldan çıkarak devrildi ve ardından alev aldı. Sürücü ise kendi imkanlarıyla tırdan çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaparken yere çakılan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Vangölü Turizm firmasına ait bir otobüsün yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralananlar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralananlar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız bir araçtan çalıntı olduğu belirlenen 2 adet makinalı tüfek çıktı. Şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı ancak biri yakalandı.
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