İzmir'de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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İzmir'de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı

İzmir\'de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cinayet şüphelisi polis merkezine giderek olayı itiraf etti.

19.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:08
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (66) ile karısı İpek Tarhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.T. mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi H.T.'nin ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenildi.

Bir anda gözü dönmüş

Cinayet şüphelisi koca H.T.'nin emniyetteki ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini, bu esnada bir anda gözü dönerek karısını bıçaklamaya başladığını söylediği öğrenildi.

Depremin ardından İzmir'e yerleşmişler

Öte yandan çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu öğrenildi.

Cinayete kurban giden İpek Tarhan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

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