İzmir'de Sigara Denetiminde Cezalar Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İzmir'de Sigara Denetiminde Cezalar Kesildi

İzmir\'de Sigara Denetiminde Cezalar Kesildi
24.07.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki sigara denetimlerinde 136 işletme ve 159 kişiye para cezası verildi. Denetimler devam ediyor.

İzmir'de kafe ve restoranlarda eş zamanlı yapılan sigara kontrollerinde 136 işletme ile 159 kişiye idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan "Dumansız Türkiye" kampanyası çerçevesinde, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında İzmir'de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulama, İstanbul ve Ankara ile birlikte İzmir'de de sahada yoğun şekilde sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerin ilk iki gününde kent genelinde 2 bin 573 işletme kontrol edildi. Denetimlerde kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilen 136 işletme ile 159 kişiye idari para cezası kesildi. Yetkililer, denetimlerin temel amacının vatandaşların temiz hava soluma hakkının korunması, pasif içiciliğin önlenmesi ve toplum sağlığının güvence altına alınması olduğunu vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız süreceği bildirildi.

"Tütünle mücadelede kararlıyız"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, "İlimizde yürütülen bu kapsamlı denetimlerde Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Kütahya gibi komşu illerimizden gelen ekipler, Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü ve periferde İl Jandarma Komutanlığının destekleri ile koordineli şekilde sahada görev yapıyor. Amacımız; vatandaşlarımızın temiz hava soluma hakkını korumak, pasif etkilenimi en aza indirmek ve halk sağlığını tehdit eden tütün kullanımını kontrol altına almaktır. Şu ana kadar toplam 2 bin 573 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sonucunda, 136 işletmeye ve 159 kişiye idari para cezası uyguladık. Özellikle kapalı alanlarda tütün kullanımına müsaade eden işletmeler başta olmak üzere; nargile sunumu, tek dal sigara ve elektronik sigara satışına yönelik ihlaller de denetim kapsamındadır" dedi.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Öztop, "Yaklaşık 90 ekip ve 250 denetçiyle bugün ve yarın da aynı titizlikle devam edecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın da tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam ortamı için bize destek olmalarını bekliyoruz. ALO 184 hattı ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden ihlalleri bildirmeleri çok kıymetli. Tütünle mücadelede kararlıyız. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sigara Denetiminde Cezalar Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam’ın ’’kötü adamı’’ içini döktü Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' içini döktü
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu Ailesi dakikalar sonra fark etti ama... 6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a geliyor İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu

09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
14:24
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
14:24
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
14:13
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
14:10
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
14:10
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
14:05
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
13:49
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 09:55:42. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sigara Denetiminde Cezalar Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.