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Kadıköy'de Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Serbest

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Bağdat Caddesi'nde kaza sonucu 22 yaşındaki Gizem Demirci'nin ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı.

19.01.2025 20:00
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Bağdat Caddesi'nde cinayet gibi kaza kamerada

Kadıköy'de genç kızın ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest

İSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde işe gitmek için evden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan çocuk doktoru M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki 16 Ocak tarihinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halinde olan 50 yaşındaki çocuk doktoru M.K., sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Demirci hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Acılı aile gözyaşına boğuldu

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi bugün Gülsuyu Mahallesi Boğaziçi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"Hızlı olduğunu kabul ediyor"

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğunu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde gizemi görmedi, ben de yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa, daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

"Biz hayat mücadelesi verirken nezarette bile tutmadılar"

Kandemir, "Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor. ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kadıköy\'de Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Serbest
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Serbest - Son Dakika

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