Kadın Borçları İçin Hırsızlık Süsü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kadın Borçları İçin Hırsızlık Süsü Verdi

Kadın Borçları İçin Hırsızlık Süsü Verdi
21.09.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kadın, borçlarını kapatmak için evde hırsızlık sahneleri oluşturdu, yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. isimli kadın, evine geldiğinde kapı anahtar göbeğinde hasar olduğunu, içeri giremediğini ve hırsızlık şüphesi bulunduğunu ileri sürerek polise başvurdu.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARININ ÇALINDI

Polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede, odaların dağınık olduğu ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi.

Samsun'da Kadın Hırsızlık Süslemesiyle Borçlarını Kapatmaya Çalıştı

POLİSİN ŞÜPHESİ OYUNU BOZDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, evdeki dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı ve kapıdaki hasarın bilinçli şekilde oluşturulduğu belirlendi. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis şüphelerini derinleştirdi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

36 yaşındaki G.K., sorgusunda evdeki dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu, kapı kilidini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti.

Samsun'da Kadın Hırsızlık Süslemesiyle Borçlarını Kapatmaya Çalıştı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Politika, Çarşamba, 3-sayfa, Ekonomi, samsun, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın Borçları İçin Hırsızlık Süsü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti Şimdi tek bir hayali var Doğum günü hediyesi hayatını altüst etti! Şimdi tek bir hayali var
Görüntü selin vurduğu Rize’den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Hayatı kabusa döndü ’Önemli değil’ deyip erteledi, konuşamaz hale geldi Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs solisti boğazladı Düğünde halay başı olmak isteyen şahıs solisti boğazladı
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

20:27
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
19:39
Netanyahu, 3 ülkenin Filistin’i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün
Netanyahu, 3 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün
19:39
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç’u çıldırtan beste
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste
18:44
Galatasaray’a 5 atan Frankfurt’a sahasında büyük şok
Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok
18:29
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
17:39
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda PM ve YDK listeleri belli oldu
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu
17:31
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran’dan flaş hamle
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle
16:04
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin’i devlet olarak tanıdı
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 20:44:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Borçları İçin Hırsızlık Süsü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.