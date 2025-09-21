Kadın Borçları İçin Hırsızlık Süsü Verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. isimli kadın, evine geldiğinde kapı anahtar göbeğinde hasar olduğunu, içeri giremediğini ve hırsızlık şüphesi bulunduğunu ileri sürerek polise başvurdu.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARININ ÇALINDI

Polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede, odaların dağınık olduğu ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi.

POLİSİN ŞÜPHESİ OYUNU BOZDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, evdeki dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı ve kapıdaki hasarın bilinçli şekilde oluşturulduğu belirlendi. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis şüphelerini derinleştirdi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

36 yaşındaki G.K., sorgusunda evdeki dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu, kapı kilidini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı.